Solskjær raser mot Lamela etter utvisning: – Jeg hadde hengt ham opp til tørk

Manchester United - Tottenham 1-6

Se Martials utvisning i videovinduet øverst!

Da Erik Lamela satte en albue opp i halsregionen på Anthony Martial snaut halvtimen inn i søndagens storkamp på Old Trafford, svarte Manchester United-spilleren med å slå Lamela over haken.

Lamela gikk i bakken, mens Martial fikk rødt kort av dommer Anthony Taylor og måtte forlate banen på stillingen 3-1 til Tottenham.

– Det er ingen unnskyldning, men den gutten (Lamela) må opereres. Det er dårlig reaksjon fra Anthony, og ingen unnskyldning for at vi tapte kampen, men vi var fortsatt med i kampen da det skjedde, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports.

– Hadde det vært en av spillerne mine, hadde jeg hengt ham opp til tørk. Du går ikke ned på den måten. Hadde Anthony gått ned, kunne det gått den andre veien, fortsetter kristiansunderen.

Solskjær var tydelig misfornøyd og var borte hos Taylor etter kampen.

– Det er syltynt å gå i bakken for det der. Lamela provoserer det frem. Det er unødvendig, men det er også fryktelig strengt dømt, kommenterte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb etter å ha sett reprisen.

Martial/Lamela er et slåendr eksempel på at dømmingen distanserer seg fra «common sense». Taylor kan sjekke den på monitor, gi begge spillerne gult og ingen vil reagere. — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) October 4, 2020

Det direkte røde kortet gjør at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær må klare seg uten Martial i de tre neste kampene.

– Det heter seg at forsøk på slag eller slag skal gi rødt kort. Det er pinlig av Lamela, som overspiller. Det var et lite klaps, og han overspiller for at dommeren skal se det og gi det røde kortet. Det var Lamela selv som startet sekvensen, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Dette elsker Mourinho! Han vil at de skal bli mye mer kyniske og utnytte situasjonene. Lamela kommer til å få ekstremt skryt i kveld, men det er pinlig at han legger seg ned etter det lille klapset, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Erik Lamela fikk gult kort senere i omgangen. I pausen ble argentineren tatt av banen og erstattet av Lucas Moura.

Manchester United tapte til slutt kampen 1-6.