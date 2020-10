Innhopp for Martin Ødegaard i Real Madrid-seier: – Noen steg lengre bak i køen

Levante - Real Madrid 0-2

Se 1-0-scoringen i videovinduet øverst!

Martin Ødegaard startet bortekampen mot Levante på benken, men med tre minutter igjen å spille ble nordmannen byttet inn for Real Madrid.

Real Madrid vant 2-0 etter mål av Vinícius Júnior og Karim Benzema.

Ødegaard ble byttet inn på 1-0 og var med på å trygge seieren. På overtid var han helhjeret med på en kontring da Karim Benzema satte inn 2-0.

Real Madrid topper La Liga med ti poeng etter fire kamper. Nærmest er Real Betis, som har spilt én kamp mer, men har tatt ett poeng mindre.

Ødegaard startet de to første ligakampene for Real Madrid denne sesongen, men har blitt henvist til benken i de to siste matchene. I forrige runde kom ikke den tidligere Strømsgodset-spillerne på banen engang.

– Det er mange om beinet i Real Madrid, og han har ikke klart å imponere i de to første kampene fra start. Det er begrenset hvor mange sjanser du får i en så stor klubb som Real Madrid Det betyr ikke at det er over og ut, for han vil selvfølgelig få flere sjanser, men det tyder på at han har havnet lengre bak i køen. Han var langt fremme i køen, men nå er han noen steg lengre bak. Det kan endre seg, og det er opp til han selv, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Nå venter landslagssamling for Ødegaard, for torsdag kveld venter Serbia i den TV 2-sendte EM-playoffen.

– Vi får sannsynligvis en spillesugen Martin Ødegaard på landslaget, og det er alltid bra, sier Berg.