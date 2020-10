Manchester United ydmyket av Tottenham: – Et jordskjelv

Manchester United fikk en drømmestart på oppgjøret, men kampen utviklet seg raskt til et mareritt for dem.

Manchester United–Tottenham 1–6

Se det første målet til Spurs øverst! (Sammendrag kommer)

– Dette er et jordskjelv. Dette er ekstremt stygt og smått historisk at United taper slik på Old Trafford, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.



Den siste uken har José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær bygget opp til møtet mellom United og Spurs ved å sende stikk til hverandre gjennom media.

Hovedingrediensen i Mourinhos stikk har vært Manchester Uniteds straffesparkstatistikk. Siden starten av forrige sesong har rødtrøyene fått 24 straffespark. Det er flere enn samtlige lag i alle de største europeiske ligaene.

Begge to hadde sørget for at alt lå til rette for et fyrverkeri av en fotballkamp da portugiseren returnerte til Old Trafford.

Men få hadde nok forutsett at kampen skulle inneholde all dramatikken som ble servert.

Ellevill start på kampen

Manchester United tok avspark. Så skjedde noe som var skrevet i stjernene. 28 sekunder ut i kampen blåste kampens dommer Anthony Taylor i fløyta. Han pekte på straffemerket til Tottenham.

Anthony Martial ble lagt i bakken på klønete vis av Davinson Sanchez.

Fra straffemerket var Bruno Fernandes som vanlig helt sikker. Portugiseren fintet vakkert ut Hugo Lloris og ga rødtrøyene en drømmestart.

Men det tok ikke lang tid før kampen ble mareritt for United.

Det tok nemlig kun to minutter før lagene var like langt igjen. Nok engang var det klønete forsvarsspill som førte til målet.

Harry Maguire og Eric Bailly rotet det til, men førstnevnte må nok ta det målet på sin kappe. Etter to dårlige headinger havnet ballen hos Erik Lamela. Luke Shaw fikk en fot på ballen, som spratt perfekt ut til Tanguy Ndombele, og franskmannen hamret ballen i mål.

– Jeg vil frikjenne Bailly her. En marerittomgang av Maguire, var dommen til Erik Thorstvedt i pausen.

Minutter senere økte Tottenham ledelsen da Harry Kane tok et raskt frispark med Uniteds forsvar ute av balanse. Alene med keeper lobbet Heung-min Son ballen vakkert over United-keeperen.

Martial utvist etter slag

Det høye tempoet fortsatte og begge lag skapte store sjanser. Etter 29 minutter ble det igjen dramatikk, og nok engang var dommer Anthony Taylor involvert.

Erik Lamela og Anthony Martial havnet i klammeri og førstnevnte gikk i bakken.

Reprisen viste at Lamela først var oppe med armene i ansiktet til Martial, men bevegelsen til franskmannen etterpå så tydeligere ut som et slag, enn det Lamela leverte.

– Det er syltynt å gå i bakken for det der. Lamela provoserer det frem. Det er unødvendig, men det er også fryktelig strengt dømt, sa Nils Johan Semb etter å ha sett reprisen.

Målene rant inn

Som om det ikke var nok økte Tottenham ledelsen kun to minutter senere. Harry Kane scoret Spurs sitt tredje mål. Også her kom målet etter at United hadde rotet i bakre rekker.

Fem minutter senere scoret Son sitt andre for kvelden og sørget dermed for at bortelaget ledet 4-1 etter 37 minutter. Det er første gang United slipper inn fire mål i en første omgang i Premier League-historien. 1079 kamper har de spilt etter at toppdivisjonen endret navn.

Tottenham gikk til pause med 4-1. Men marerittet var ikke over for rødtrøyene.

– Dette Tottenham-laget har blitt mye bedre enn det jeg trodde det skulle bli. Det er rett og slett gode tider for dem, sa tidligere Spurs-spiller Erik Thorstvedt i pausen.

Kjedelige Tottenham som ikke scorer mål under Mourinho.... — Kjetil Rekdal (@RekdalKjetil) October 4, 2020

Kun fem minutter ut i andre omgang åpnet United-forsvaret seg igjen. Serge Aurier var kontant da han banket ballen i målet.

Nytt straffespark

Tottenham skulle også få sjansen fra straffemerket. Paul Pogba var altfor sent ute og felte Ben Davies. Dermed fikk Harry Kane muligheten til å score Tottenhams sjette mål.

Fra straffemerket var engelskmannen sikker.

– En mer kontant måte er det vel nesten ikke mulig å gjør det på. Seks baklengs på Old Trafford, og ennå er vi ikke ferdig, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Etter 94 minutter blåste Anthony Taylor av kampen og satte dermed en stopper for ydmykelsen United måtte gjennomgå på eget gress.