Kritisk til Uniteds sene overganger: – En klubb uten strategi

Etter at Donny van de Beek signerte for Manchester United har det gått tregt på overgangsfronten for Ole Gunnar Solskjærs klubb.

Journalisten Andy Mitten uttalte til TV 2 i forkant av Manchester United-Tottenham at United forsøkte å få inn mer enn én spiller. Slik skulle det også bli.

På Deadline Day kom både PSG-spiss Edinson Cavani og Porto-back Alex Telles inn dørene på Drømmenes Teater. I tillegg er klubben enig med Atalanta om en fremtidig overgang for den talentfulle kantspilleren Amad Diallo.

ESPN-journalist Mark Ogden har fulgt United tett i 20 år og har delte meninger om Solskjærs nye rekrutter.

– De trenger nye ansikter, de trenger nytt blod. Cavani er en god signering på kort sikt, men igjen virker det som at United tenker kortsiktig. De gjorde det med Ighalo. De gjorde det bra med Fernandes, men Telles er en annen kortsiktig løsning. Det virker ikke som at de legger fremtidsrettede planer, sier Ogden til TV 2 og legger til:

– United har gjort ting for seint. De ser ut som en klubb uten strategi.

Se innslag om supporternes tanker om Uniteds overgangsvindu her:

Usikker på styrets tillit til Solskjær

Ogden mener at sommerens overgangsvindu er et tegn på at at styret på Old Trafford ikke støtter Solskjær fullt ut.

– Klubben støttet ham med Fernandes i januar, men det har alltid virket som at de ikke har støttet ham helt ut. Siden Sir Alex Ferguson forsvant, har alle managerne følt på andre året at de ikke får støtten de trenger. Klubben og styret gjør ting på deres måte heller en managerens måte.

KRITISK: Mark Ogden er lite imponert over Uniteds overgangsvindu. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Journalistkollega Andy Mitten, som også har fulgt de røde djevlene som journalist i en årrekke, snakket med Solskjær i mars om sommerens overgangsvindu. Han beskriver forholdet mellom nordmannen og klubbdirektør Ed Woodward slik:

– Jeg har snakket med Ole og jeg har snakket med Ed. De snakker godt om hverandre, de er i jevnlig kontakt. Er Solskjær fornøyd med én spiller så langt? Nei. Kan han si det offentlig? Ikke egentlig, sa Mitten til TV 2 forrige torsdag.

– United har slitt med å få avtaler i havn og får man ikke inn flere spillere. Da vil klubben bli kritisert. Og det er helt fortjent.

Flere United-supportere hadde samlet seg utenfor Old Trafford for å vise sin misnøye med klubbledelsen etter 1-6-tapet mot Tottenham søndag.

– Etter kveldens tap er nok følelsen så dårlig som den aldri har vært. Klubben har vært styrt elendig og vi er så lei over hvordan ledelsen har holdt på. De vet ikke hva de gjør, sier United-supporter Christopher Nield.

FORTVILTE: United-supportere samlet seg utenfor Old Trafford for å vise sin misnøye med klubbledelsen etter 1-6-tapet mot Tottenham. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Ikke erfaren nok

ESPN-journalist Ogden synes også at Solskjær ikke har en sterkt nok posisjon til å tvinge gjennom store forandringer i klubbdriften.

– Han er for diplomatisk. Kanskje han må tørre å si dem imot mer, men da setter han seg i dårlig lys hos klubbledelsen, sier han og utfyller:

– Han har ikke erfaringen nok til å være hard mot styret, som Guardiola og Klopp har. Gjør han det, gjør han det i så fall bak lukkede dører. Jeg tror ikke han er en posisjon til å si "vi skal gjøre ting slik".

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener derimot at Solskjær ikke er hovedproblemet for at klubben ikke tiltrekker seg de største navnene.

– Med pengene og prestisjen Manchester United tilbyr er det mer enn nok til at de fleste spillere vil dra dit. I forhold til Jadon Sancho som noen har karakterisert som pinlig, tror jeg at dersom folk hadde visst hva som lå i bunn der, hvor mye som skal utbetales i lønninger, agenthonorarer og bilderettigheter, at de hadde blitt ekstremt forskrekket. Da hadde de forstått at «vi kan ikke la oss utpresse», sier Erik Thorstvedt i Deadline Day-studio.