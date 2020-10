Leger: Trump kan kanskje skrives ut mandag

Fredag ble Donald Trump innlagt på militærsykehuset Walter Reed i Maryland for å få behandling mot koronaviruset.

Søndag kom legeteamet hans med en oppdatering om presidentens helsetilstand.

– Han har det bra, det går opp og ned, men han blir nøye fulgt med på, sier lege Sean Conley.

Trump kan skrives ut fra Walter Reed mandag dersom formen er like god, ifølge lege Brian Garibaldi. Han vil da kunne fortsette behandlingen i Det hvite hus.

– Hvis han ser og føler så bra som han gjør i dag, kan han skrives ut så tidlig som i morgen, sier Garibaldi.

Forvirring

Lørdag ønsket ikke lege Sean Conley å svare på spørsmål om Trump hadde fått oksygentilførsel. De understreket også at det gikk «veldig bra» med ham.

Men stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, tegnet et annet et bilde. Lørdag sa han at situasjonen var svært bekymringsfull fredag da Trump ble syk og sa at de neste 48 timene blir kritiske.

Søndag bekrefter imidlertid Conley at Trump ved to anledninger har fått oksygen, fredag og lørdag. Fredag hadde Trump også «høy feber», men han er nå feberfri.

– Han fikk oksygen fredag morgen i rundt en time, sier Conely.

Trumps lege forklarte at oksygennivået i blodet falt til under 94 prosent fredag. Også lørdag opplevde han et plutselig fall i oksygennivået i blodet. Søndag var nivået på 98 prosent.

Behandlet med seroider

Trumps leger sier også at presidenten har blitt behandlet med et steroid kalt deksametason.

Det er et kraftig betennelsesdempende legemiddel.

Steroidet er blitt testet på koronapasienter i Storbritannia. Ifølge foreløpige funn bidro behandlingen med å redusere dødeligheten for pasienter i respirator med omtrent en tredel, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at i en studie som er publisert, kommer det fram at deksametason ikke fungerer for dem som hadde mild sykdom.

Det europeiske legemiddelbyrået har anbefalt brukt av deksametasjon til covid-19-pasienter.

– Deksametason, hvis vi skulle få behov for dette i Norge, er det et av de få legemidlene som står på vår rasjoneringsliste. Det er for at vi skal ha nok Deksametason hvis det blir økende behov for det og hvis våre infeksjonsleger vil ta det i bruk, sier Madsen til TV 2.

Demper reaksjonen

Han sier at man antar at virkningsmekanismen i legemiddelet demper betennelsesreaksjonene i lungene.

– De som får lungesykdom, får en betennelsesreaksjon i lungene, og det ser ut til at deksametason demper denne reaksjonen, sier Madsen til TV 2.

Trump har også fått den andre dosen av ebolamedisinen Remdesivir. Det er en fem dager lang kur. Så langt har han ikke fått bivirkninger av medisinen, ifølge legene.

Presidenten har også fått en åttegrams enkeltdose bestående av en rekke ulike antistoffer, utviklet av selskapet Regeneron.