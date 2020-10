Derfor må ikke King selges i dag

Joshua King (28) har uttrykt et ønske om å spille for en toppklubb i Europa og helst i Champions League. Til TV 2 sa han under forrige landslagssamling at han håper at Manchester United ville gjøre et nytt fremstøt på ham, slik de gjorde i januar, uten hell.

– Jeg skal ikke lyve, for jeg hadde veldig lyst til å dra dit i januar. Men det som skjedde, skjedde. Og jeg vet hvorfor ting skjedde. Vi får bare vente og se. Det er mye som er åpent, sa King.

At United, som ligger an til å sikre seg Edinson Cavani på overgangsvinduets siste dag, ønsker å signere nok en angriper, er uvisst.

Solskjær: – Vet hva vi ønsker å gjøre

Det internasjonale overgangsvinduet stenger ved midnatt mandag, og foreløpig er spissen fortsatt i Bournemouth i Championship, der han har blitt fratatt draktnummer 7.

Om King ikke blir solgt fra sørkystklubben i det internasjonale vinduets siste timer, så betyr det likevel ikke at spissen blir værende i Championship til januarvinduet åpner.

Premier League-klubber kan nemlig kjøpe spillere fra Championship og det engelske ligasystemet frem til 16. oktober klokken 18.00. Dermed lever Kings Premier League-håp i noen dager til. Det skriver BBC.

På spørsmål fra TV 2 om United vil se til Championship etter det internasjonale vinduet stenger, sier Ole Gunnar Solskjær:

– Jeg kommer ikke til å gå inn på det nå. Vi vet hva vi ønsker å gjøre. Vi vet mer i morgen kveld, når vinduet stenger. Vi trenger å se på det vi har her og få mer ut av det.

OBS: Premier League-klubber kan ikke handle spillere fra hverandre etter Deadline Day mandag.

Champions League-hast

Kings drøm om å spille Champions League i høst kan derimot henge i en tynn tråd.

Spillere som skal spille i gruppespillet i Champions League og Europa League denne sesongen, må registreres i en tropp innen gruppespillet starter.

Med andre ord, King kan melde overgang til en Premier League i en europeisk turnering etter mandagens deadline, men vil da ikke være tilgjengelig for spill i Europa.