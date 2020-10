Verdensmester Alaphilippe med megatabbe: – Tidenes mest idiotiske feiring

På oppløpet av Liège-Bastogne-Liège ledet Julian Alaphilippe, slapp hendene fra styret og jublet for seier, men det var et stort problem.

Like før målstreken snek Primoz Roglic seg forbi og snappet seieren.

– Det er tidenes mest idiotiske feiring. Det er så pinlig – i VM-trøye jublende med hendene over hodet, og så kommer det en snikende forbi på innsiden. Det kommer til å ri seg som en mare, Julian Alaphilippe. Det kommer til å stå i sykkelhistorien som tidenes tabbe, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Grunnen til at vi drar litt på her og kaller det tidenes største tabbe, er at det er et av de største endagsrittene du kan vinne, og for en ryttertype som Roglic er det kanskje det største endagsrittet, fortsetter Christian Paasche.

I etterkant ble Julian Alaphilippe deplassert til femteplass for en uryddig spurt som ødela for Tadej Pogacar. Dermed ble det Marc Hirschi på andreplass, mens Tadej Pogacar ble nummer fem.

– Det er utrolig. Det var så jevnt. Det handler om ikke å gi deg og å kjempe til de siste centimeterne. Det var første gang jeg syklet det eldste rittet på kalenderen, og det sto på ønskelisten å vinne et monument. Jeg er superglad for at jeg klarte å vinne, sier Roglic etter søndagens triumf.

Liége-Bastogne-Liége var Alaphilippes første ritt i VM-trøyen. Etter deplasseringen var ikke franskmannen nødt til å stille til intervju, og på TV 2-bildene forsvant han av gårde på sykkel.