Sikkerhetsrådgiver: – Trump vil være på sykehus en stund

Donald Trumps sikkerhetsrådgiver sier søndag at den koronasmittede presidenten vil være innlagt i en periode.

Sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien sier til CBS News at presidenten «føler seg veldig bra».

– Han føler seg veldig bra. Han vil faktisk tilbake til Det hvite hus og tilbake på jobb, men jeg tror at han kommer til å være på Walter Reed en stund, sier Robert O'Brien til CBS News.

Presidenten er innlagt på militærsykehuset Walter Reed i Maryland. Der har han vært siden fredag.

Ikke så rosenrødt

Sikkerhetsrådgiveren sier at han selv hadde koronaviruset i sommer.

– Selv om man ikke har noen symptomer, selv hadde jeg milde symptomer, er dag sju og åtte de kritiske dagene, så jeg tror legene vil være sikre på at de er der for presidenten og at han vil få den beste behandlingen, men han har det bra, sier O'Brien.

U.S. Navy Commander Dr. Sean Conley, the White House physician, flanked by other doctors, talks to reporters about U.S. President Donald Trump's health after the president was hospitalized for coronavirus disease (COVID-19) treatment, at Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, U.S., October 3, 2020. REUTERS/Ken Cedeno TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Ken Cedeno

Innleggelsen av Trump ble beskrevet som en forholdsregel fredag, og Trumps stabssjef Mark Meadows forsikret om at presidenten kun hadde «milde» symptomer.

Feber

Men i et TV-sendt intervju på Fox News natt til søndag fortalte Meadows en annen historie.

– I går var vi ordentlig bekymret. Han hadde feber og oksygenmetningen i blodet var kraftig redusert, sier Meadows.

Intervjuet føyer seg inn i en rekke motstridende utsagn fra Det hvite hus, men støttes opp av flere amerikanske medier.

Både Washington Post, CNN og Vanity Fair, rapporterer at presidenten skal ha ønsket å skjule omfanget av sykdommen for offentligheten.

Flere amerikanske medier skriver at han mottok oksygentilførsel i Det hvite hus før han ble innlagt. Ifølge Vanity Fair hadde han en kroppstemperatur på 39,5.

To kilder i Det hvite hus sier til magasinet at han også skal ha hatt hjertebank, en mulig bivirkning av den eksperimentelle behandlingen han mottok.