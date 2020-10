Tre magiske minutter sørget for Arsenal-seier – Berge grisetaklet Aubameyang

Arsenal–Sheffield United 2–1

Se Sander Berges grisetakling på Pierre-Emerick Aubameyang øverst!

Sheffield United var det store overraskelseslaget i Premier League forrige sesong, men har slitt med å levere samme prestasjoner hittil denne sesongen.

Null hittil denne sesongen sørger for at det virkelig begynner å haste for Sander Berge og gjengen fra Sheffield.

For Arsenal har det sett lysere ut, men med tap mot Liverpool i forrige runde var det viktig at Mikel Arteta klarte å få Arsenal tilbake på vinnersporet.

Rødtrøyene hadde store problemer med å bryte ned Sheffield United, men i andre omgang løsnet det for Mikel Arteta og mannskapet hans.

Til tross for en sluttspurt fra bortelaget klarte Arsenal å holde seg unna. Dermed ble tre viktige poeng igjen på Emirates.

Meide ned stjernespilleren

Som vanlig var Pierre-Emerick Aubameyang farlig frempå flere ganger for Arsenal, men kampen kunne blitt kort for stjernespilleren.

Etter 37 minutter fikk han nemlig kjenne på knottene til Sander Berge. Aubameyang ble liggende nede i nesten tre minutter, men kom seg etter hvert på beina igjen.

– Engelskmenn og treneren setter nok pris på den taklingen. Det er et gult kort, men det finnes dommere som ville tatt opp det røde kortet der. Den er på kanten, men i England må man sette seg litt i respekt, men helst ikke med så drøye taklinger som dette, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

GRISETAKLING: Sander Berge var altfor sent ute da han skulle takle Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: Neil Hall

Magiske minutter

Det var lite som skjedde mellom lagene i første omgang, men da timen var passert smalt det foran målet til Sheffield United.

Først vartet Arsenal opp med nydelig samspill, og til slutt kunne stortalentet Bukayo Saka heade innlegget til Héctor Bellerin i mål.

Tre minutter senere var det duket for en vakker enkeltmannsprestasjon fra Nicolas Pépé. Ivorianeren førte ballen fremover, før han satte på turboen. På vei inn i 16-meteren plasserte han ballen helt inne ved stolperoten og doblet med det ledelsen.

– Det er eleganse. Se på det der, ballen ligger helt nede langs gresset. En meget sterk scoring, var dommen til kommentator Endre Olav Osnes.

Men bortelaget nektet å gi opp.

Seks minutter før slutt var det rutinerte David McGoldrick som ga Sheffield United nytt håp. Arsenal kom seg ikke opp i press, noe som sørget for at den irske landslagsspilleren fikk tid til å finsikte høyre hjørnet. Ballen skrudde han vakkert i mål.

– Lover bra for Serbia-kampen

Den første omgangen var Sander Berge sterkt delaktig i at Arsenal ikke klarte å bryte ned Sheffield United-muren.

Etter å ha kapret plassen sentral på midtbanen denne sesongen, etter å ha spilt indreløper for det meste forrige sesong var det en sprudlende Sander Berge.

– Han har gjort en god omgang og ser veldig komfortabel ut. Det er aldri noe panikk med Sander Berge, han har alltid ro. Dette lover godt, etter en periode hvor han halset rundt som indreløper, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Han fikk støtte av kollega Petter Myhre.

– Den rollen han spiller nå er veldig bra for landslaget. Det er mye mer likt det han kommer til å spille for Lars Lagerbäck, sa Myhre.

Men i Premier League lover det ikke særlig bra for midtbanespilleren. Etter fire kamper har Sheffield United null poeng.