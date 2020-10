Bekrefter brudd

I mars bekreftet Mørch Husby at han hadde funnet kjærligheten med eiendomsmegler Julian Bjørnerem Hol (26).

- Jeg så han i kassa på Rema 1000, og da jeg kom hjem måtte jeg bare sende han en melding på Instagram, fortalte Bjørnerem Hol da.

Nå, kun syv måneder senere, kan paret bekrefte ovenfor God kveld Norge at det er slutt.

– Det stemmer, men uansett er vi heldige som får beholde hverandre som venner, sier Mørch Husby.

Han forklarer at de ikke fikk tid til hverandre lenger.

– Den hektiske hverdagen og lange arbeidsdager tok litt over, sier han til God kveld Norge.

Åtte år med Jan Thomas

Mørch Husby havnet i rampelyset da det ble kjent at han var kjæresten til Jan Thomas. De to var gift fra 2009 til 2015, og jobber fortsatt tett sammen.

Jan Thomas brukte Mørch Husby for å få råd da han lette etter kjærligheten på TV tidligere i år.

– Jeg hadde åtte eventyrlige år med Christopher, jeg elsker han over alt på jord til dags dato, og vet at han vil være i livet mitt så lenge jeg lever. Jeg synes det er trist at man skal gå fra hverandre når man har vært sammen i så mange år, så kanskje man har noe å lære av Christopher og meg? sa Jan Thomas da.