Ny seier for håndballjentene, men én ting gjør ekspertene betenkte

Norge hadde fokus på forsvarsspillet før Golden League, men det som ble levert defensivt i seieren over Montenegro imponerte ikke ekspertene.

Montenegro - Norge 28-34 (15-20)

I siste kamp før Thorir Hergeirsson tar ut EM-troppen til mesterskapet i Trondheim i desember vant de norske håndballjentene 34-28 over Montenegro søndag.

Dermed vant Norge tre av tre kamper i Golden League denne uken.

Selv om det ble en komfortabel seier for Norge, som hvilte flere av sine største stjerner, var ikke forsvarsspillet like imponerende.

– Jeg tror Thorir er glad for at han fikk svar på at mange er der de skal være, men defensivt må Norge bli mer stabile, mener TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin.

– Altfor, altfor dårlig

Den tidligere landslagskapteinen er på bølgelengde med kommentatorduoen.

– Intensiteten defensivt fra start var altfor, altfor dårlig. Det er ingen tvil om. Når du setter ut de som drar det tyngste lasset, er det merkelig at det ikke er større trykk fra de som kommer inn. Offensivt endte det på 34 mål, og det er godt nok, men bakover var det for mange glipptak, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det har vært mye positivt i denne kampen, men jeg er også betenkt over en del ting. Det gjelder en del av spillerne bak de aller beste – hvor nivået ligger – og glipptak i forsvar. Det er en del å jobbe med. Til tross for mange sterke kort ute, blir det nok en seier. Det er strålende, og det var mye positivt, men vi har noen spørsmål her også som vi håper skal bli besvart med positivitet før EM på hjemmebane, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

Thorir Hergeirsson synes laget er kommet godt i gang med forsvaret.

– Vi har lagt det første fundamentet i bunnen på noe som kan bli solid. Kampene var veldig ulike med forskjellige lag som spiller forskjellig. I dag var det et Montenegro-lag som var kynisk, tøft og tok godt vare på ballen. De fikk oss litt ut av intensitet og aggressivitet. Vi datt, og da klarte vi ikke å holde intensiteten bakover. Det var også nye konstellasjoner som skal få tid til å jobbe sammen, sier han til TV 2.

Hammerseng-Edin er overrasket

Lagene fulgte hverandre tett i åpningskvarteret av kampen, men mot pause dro Norge fra Montenegro og tok med seg en 20-15-ledelse i garderoben.

– Vi har hatt mye forsvarsfokus, og jeg synes vi var for passive i forsvaret i dag. Det ble for flatt, det manglet intensitet og Montenegro kom for lett til det, spesielt det første kvarteret, sier TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin i pausen.

– I og med at dette var en av hovedoppgavene er jeg litt overrasket over at det ikke er større intensitet. I timeouten etterlyste også Thorir (Hergeirsson) mer høyde, og da er det ikke mulig å komme så langt inn og skyte fritt, fortsetter Hammerseng-Edin.

Norge var oppe i en sjumålsledelse tidlig i andre omgang, men så tok Montenegro over. Ti minutter inn i andre omgang var Norges ledelse redusert til 26-23. Det fikk landslagssjef Hergeirsson til å ta timeout.

Montenegro kom aldri nærmere. Da sluttsignalet gikk i Viborg, sto det 34-28 til Norge. Henny Ella Reistad ble Norges toppscorer med sju mål.

Norge slo Danmark 28-21 og Frankrike 29-28 tidligere i Golden League-turneringen.