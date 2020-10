Kong Harald er fortsatt under utredning, og sykmeldingen er forlenget, melder Slottet.

I en pressemelding søndag melder Slottet at kong Harald (83) fortsatt er under utredning for tung pust. Sykmeldingen hans er forlenget.

– Kronprinsregenten leder Statsråd mandag 5. oktober, skriver de videre.

Det er ukjent hvor lenge han er sykmeldt til.

Mandag ble kongen utskrevet av Rikshospitalet, tre dager etter at han ble lagt inn. Årsaken til at han ble lagt inn var som følge av tung pust. Covid-19 var utelukket.

– På beina snart

Samme dag som kongen ble innlagt, sa dronning Sonja at det gikk bra med ham.

– Jeg har sett ham, og det går bra, sa hun da hun besøkte Maihaugen i Lillehammer, et besøk som også kongen egentlig skulle delta på.

Dronningen deltok på markeringen av at Tuengen allé 1b, som er hennes barndomshjem, var ferdigstilt.

– Jeg var innom før jeg reiste opp til Lillehammer, og det ser ut som det går meget bra. Kongen selv er fornøyd og hans lege er fornøyd, sa dronningen på spørsmål fra TV 2.

– Er han på beina?

– Nei ikke ennå. Han skal ta litt prøver, men kommer snart på beina, sa hun.

Syk også i januar

Kongen ble i begynnelsen av januar innlagt på sykehus etter å ha opplevd svimmelhet. Kongen hadde ikke alvorlig sykdom, men var sykmeldt i to uker. Den 15. januar ble han utskrevet fra Rikshospitalet.