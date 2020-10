Nabo til død SIAN-medlem: – Det er helt uvirkelig

KRISTIANSAND (TV 2): Frøydis Vatne Hauge er sjokkert over at naboen er funnet død. Hun omtaler nabolaget som stille og trygt.

Agder politidistrikt har startet drapsetterforskning etter at en mann (48) ble funnet død i leiligheten sin utenfor Kristiansand lørdag.

Ifølge TV 2s opplysninger er mannen en sentral skikkelse i den anti-islamske grupperingen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

PST og Kripos er koblet inn i saken.

Frøydis Vatne Hauge er naboen til den avdøde mannen. Hun er rystet over nyheten.

- Det er helt uvirkelig at noe sånt har skjedd her. Det var et sjokk, sier hun til TV 2.

NABO: Frøydis Vatne Hauge er naboen til mannen som ble funnet død. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Møtte han som fant medlemmet

Vatne Hauge sier at de fikk vite om dødsfallet ved at mannen på butikken i går møtte personen som fant den avdøde.

– Jeg kjente han ikke, men vi var på hils, sier hun om den avdøde.

Vatne Hauge beskriver boområdet som veldig stille og rolig.

– Det er trygt, og jeg har aldri opplevd noe bråk i det hele tatt. Vi trives veldig godt, sier hun.

Hun forteller at det politiet har vært til stede helt siden mannen ble funnet død.

– Politiet har vært her i hele natt, og de jobber fortsatt, sier Vatne Hauge.

Mistenkelig

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Mannens pårørende ble varslet senere samme dag.

– Observasjoner gjort på stedet gjorde at dødsfallet ble sett på som mistenkelig, sier Henrik Bjugan Hegdahl politiadvokat i Agder politidistrikt.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at avdøde er utsatt for en alvorlig kriminell handling med et politisk motiv.

Ingen er pågrepet i saken.

– Det er interessant for politiet å kartlegge hvem denne personen er. Vi ønsker ikke å bidra til å identifisere den her personen på nåværende tidspunkt. Det jeg kan si er at politiet ikke har noen konkrete holdepunkt for at dette dødsfallet har en politisk bakgrunn, sier politiadvokaten.