Leif (41) ble møtt med blålys da han skulle besøke kompisen lørdag

Leif Lohne (41) hadde avtale med avdøde mannen (48) lørdag.

– Jeg skulle hjem og besøke han på ettermiddagen. Da jeg kom frem til huset så jeg at det stod masse nødetater utenfor. Det første som slo meg var at han hadde blitt syk ettersom han hadde hatt litt helseproblemer den siste tiden. Så la jeg merke til at mange av bilene var politi, forteller han.

En politibetjent på stedet ga Lohne beskjed om hva som hadde skjedd.

Mannen (48), som bodde i huset, var blitt funnet død av en nabo. I etterkant betegnet politiet det som et mistenkelig dødsfall.

– Vi skulle ut og skyte noen filmer og ha det litt gøy. Det ble brått en litt annen lørdagskveld enn det vi hadde planlagt, sier Lohne.

Medlemmer av Sian

Lohne ble kjent med avdøde gjennom organisasjonen Stopp Islamisering av Norge (Sian). De har vært nære venner i to år.

Ettersom Lohne ikke var pårørende fikk han veldig lite informasjon på stedet. Han sier at han likevel skjønte at det ikke dreide seg om sykdom eller et uhell under avhøret med politiet.

– Hvordan reagerte du da du skjønte hva som hadde skjedd?

– Jeg opplevde den normale fornektelsen i begynnelsen, som folk flest gjør i en sånn situasjon, mens jeg prøvde så godt jeg kunne å svare på spørsmålene til politiet, sier han.

Vil ikke spekulere

Lohne forteller at miljøet har vært i sorg etter at nyheten nådde Sian.

– Dette er veldig trist. Vi har mistet en stor ressurs i denne organisasjonen, sier Lohne.

Han forteller at vennen var godt kjent i bymiljøet i Kristiansand.

– Han var helt klart en av de mer frittalende blant oss, som alltid sa ting på sine måte. Alle visste hvem han var. Jeg har jo gjort meg mine tanker om hva som kan ha skjedd med tanke på hvem han var, men jeg vil ikke spekulere på nåværende tidspunkt, sier han.

Lohne beskriver vennen som «en vennlig kjempe» blant venner.

– Han var en stor dyrevenn, omsorgsfull og fryktelig lojal mot venner og folk som trengte han. Selv om han har vært gjennom mye, hadde han alltid en holdning om at man kunne lande på beina. Det er vanskelig å finne en mann med et så stort hjerte, sier han.

Mistenkelig

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Mannens pårørende ble varslet senere samme dag.

– Observasjoner gjort på stedet gjorde at dødsfallet ble sett på som mistenkelig, sier Henrik Bjugan Hegdahl politiadvokat i Agder politidistrikt lørdag.

Politiet er i en innledende fase og jobber ut ifra flere hypoteser.

– En av hypotesene i denne saken er at denne personen har blitt utsatt for et alvorlig straffbart forhold, og at som følger av det straffbare forholdet har gått av med døden, sier han.

Bjugan Hegdahl vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at avdøde er utsatt for en alvorlig kriminell handling med et politisk motiv.

– Det er interessant for politiet å kartlegge hvem denne personen er. Vi ønsker ikke å bidra til å identifisere den her personen på nåværende tidspunkt. Det jeg kan si er at politiet ikke har noen konkrete holdepunkt for at dette dødsfallet har en politisk bakgrunn, sier politiadvokaten.