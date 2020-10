Kobler drapsetterforskningen i Kristiansand til «voldsvenstre»: – Trist og farlig

Per-Willy Amundsen (Frp) skriver at «hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor» etter at Sian-medlem Dan-Eivind Lid (48) ble funnet død i Kristiansand. – Dette er farlig, svarer Rødt-politiker.

Tidligere justisminister, og nåværende stortingsrepresentant og medlem av stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen, mener vold fra venstresiden er underkommunisert i Norge, og knytter det han kaller for «voldsvenstre» til drapsetterforskningen i Kristiansand.

Lørdag ble Dan-Eivind Lid (48) funnet død i sin egen leilighet. Lid er engasjert i den høyreekstreme organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge».

Politiet sa på en pressekonferanse søndag at de har en hypotese om at Lid er utsatt for en straffbar handling, men de har foreløpig ingen mistenkte i saken, og det er uvisst hva som eventuelt skal være motivet.

Kobler venstresiden til saken

I en Facebook-post klokken 13 spør tidligere justisminister Per-Willy Amundsen om «det gode hatet har kostet menneskeliv», og at «hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor».

– Som tidlige justisminister synes jeg det er veldig, veldig underkommunisert hvor mye vold som foregår på venstresiden. «Voldsvenstre» er en reell greie. Og dere i media skriver bare om «voldshøyre». Det blir aldri synlig at vi har akkurat de samme grupperingene på venstresiden, sier Amundsen når TV 2 ber ham utdype Facebook-posten.

– Hvorfor går du ut på Facebook og kobler det til det du kaller voldsvenstre til dette før vi vet hva som har skjedd?

– Jeg oppfatter at jeg kun påpeker det åpenbare. Det er helt naturlig at man tenker i retning av at det er politisk motivert. Jeg håper det ikke er det, sier Amundsen.

Han mener vold fra venstre blir fortiet.

– Tenker du på noen spesielle grupper?

– Det er elementer i partiet Rødt som bruker vold for å fremme sitt budskap. Rødt som er selverklærte kommunister, sier Amundsen.

– Jeg vil ikke anklage stortingsrepresentanten deres for å være voldelig, men man må jo huske at de er et selverklært kommunistisk parti.

– Er du redd for at du kan fremprovosere reaksjoner med å knytte venstresiden til denne saken, nå før vi vet hva som har skjedd?

– Nei. Jeg oppfatter at jeg kun påpeker det åpenbare. Om dette er et politisk motivert drap er jeg svært bekymret.

Amundsen trekker så frem scener man har sett i USA den siste tiden.

- Det er scener vi ikke ønsker i Norge. Voldsvenstre er en fare for demokratiet, sier Amundsen.

I kommentarfeltet på sitt eget innlegg modererer Amundsen sin uttallelse noe.

«Det er viktig å forstå at vi foreløpig ikke kjenner bakgrunnen for dødsfallet. Selv om det vekker mistanke i en åpenbar retning. Nå er det avgjørende at politiet etterforsker saken bredt, og bruker de ressurser som er nødvendig for å oppklare drapet,» skriver Amundsen.

FUNNET DØD: Dan-Eivind Lid (48) ble funnet død i sin egen leilighet, lørdag. Foto: NTB/Geir Olsen

Trist og farlig

Eivor Evenrud er leder i Oslo bystyres kultur-og utdanningsutvalg for Rødt. Hun reagerer kraftig når hun blir presentert med det Amundsen har sagt.

OPPRØRT: Eivor Evenrud (Rødt) mener det Per Willy Amundsen sier er farlig. Foto: Rødt

– Kanskje det drøyeste jeg noensinne har hørt av en norsk politiker. At dette er en kommentar til en uoppklart drapsetterforskning gjør meg skikkelig bekymret for den økte polariseringen, sier Evenrud.

Hun reagerer spesielt på at en politiker med bakgrunn som justisminister og som sitter i justiskomiteen uttaler seg slik Amundsen gjør.

– Å koble venstresiden til en pågående drapsetterforskning er potensielt farlig for meg som er politiker i Rødt. At han han insinuerer at det er politisk motivert, det er bunnivå, og det er trist. Det er farlig, og det er ikke verdig det politisk folkevalgte storting, sier hun.

Nå oppfordrer hun Frp til å ta et oppgjør.

– Det er helt krise. Så lavt kan man ikke synke i den offentlige samtalen. Jeg har inntrykk av at Per Willy er en intelligent fyr, og han vet hva han gjør. Jeg håper partiet rydder opp i sine rekker, sier Evenrud.

– Uhørt

– Det som Per-Willy gjør her er uhørt. Å spekulere i om det er drap eller ikke må han holde seg for god til som politiker. Han viser at han ikke stoler på rettssytemet vårt, sier Eide, som sitter i justiskomiteen sammen med Amundsen.

Han mener utspillet kan tolkes som at Frp-politikeren forsøker å påvirke politiets etterforskning.

– At han som politiker blander seg i politiets arbeid, og peker i hvilken retning politiet skal se, og gir indikatorer for hva dette kan være, sier han.

«PÅ BÆRTUR»: SVs justispolitiker Petter Eide reagerer kraftig på Amundens utspill. Foto: Ole Berg-rusten

Også han mener Amundsen bidrar til polarisering med sitt utspill.

– I tillegg er det det at han provoserer, og snakker om hatet fra venstre før vi overhodet vet om det en gang dreier seg om et drap. Slik sår han splid, og han bidrar til å polarisere, og provosere. En stortingspolitket skal gjøre det motsatte. Han skal bidra til orden og trygghet, ikke utrygghet, usikkerhet, og å påvirker politiets arbeid. Han er på bærtur, sier Eide.

Ønsker ikke å spekulere

TV 2 har forsøkt å kontakte politikere i justiskomiteen fra flere partier, men flere ønsker ikke å kommentere Amundsens.

Justispolitisk talsmann i Høyre, Peter Christian Frølich, sier til TV 2 at han ikke har for hensikt å spekulere i en uavklart etterforskning, og mener politiet må få fred i denne innledende fasen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Ufattelig uansvarlig

Amundsens uttalelse har fått reaksjoner på sosiale medier.

En av de om reagerer er redaktør i Nettavisen Filter Nyheter, Harald Klungtveit. Han skriver mye om høyreekstreme miljøer, og har dekket flere Sian-demonstrasjoner.

– Det er ufattelig uansvarlig av Norges tidligere justisminister å spekulere om et politisk motivert angrep i en sak der det foreløpig ikke er noe grunnlag for det, skriver han på Twitter.

Klungtveit sa tidligere søndag at det per nå, ifølge hans informasjon, ikke er noen ting som tyder på at det som har skjedd er politisk motivert.

Alliansen-kandidat

Dan-Eivind Lid er førstekandidat for partiet Alliansen for Vest-Agder til Stortingsvalget i 2021. Alliansen-leder Hans Lysglimt sier at dødsfallet kom som et sjokk.

– Jeg var sammen med han for senest 14 dager siden. Jeg er helt satt ut og tom for ord, sier Lysglimt til TV 2.

På sin Facebook-side skriver Alliansen at partiets tanker går ut til Lids nærmeste.

– Han var en utrolig hyggelig kar. Jovial, en som alle liker, en som smiler og ler. Han hadde alltid en god historie på lur. Jeg har kun gode ord å si om han.

Lysglimt forteller videre at Lid var en uavhengig kandidat for Alliansen.

– Alliansen ga han en plattform. Islam var hans store sak. Jeg var ikke nødvendigvis alltid enig med han, men han var en modig stemme, sier Alliansen-lederen videre.

Tidlig i etterforskningen

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Mannens pårørende ble varslet senere samme dag.

– Observasjoner gjort på stedet gjorde at dødsfallet ble sett på som mistenkelig, sier Henrik Bjugan Hegdahl politiadvokat i Agder politidistrikt på en pressekonferanse søndag.

Politiadvokaten sier politiet har sikret seg spor og informasjon som de vurderer som interessant.

– I en slik helt innledende fase er det naturlig å gå bredt ut og jobbe ut fra en rekke hypoteser. En av hypotesene i denne saken er at denne personen har blitt utsatt for et alvorlig straffbart forhold, og at som følger av det straffbare forholdet har gått av med døden, sier han.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at avdøde er utsatt for en alvorlig kriminell handling med et politisk motiv.