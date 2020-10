Kompany kastet Kristian (17) inn fra start i toppkamp: – Han har en veldig stor framtid

Kun et år etter overgangen fra Stabæk debuterte Kristian Malt Arnstad fra start for Anderlecht i toppoppgjør.

Kristian Malt Arnstad (17) fikk sin debut fra start for Anderlecht mot Club Brügge søndag.

Stortalentet har flere ganger vært i troppen til Vincent Kompany, men han har ikke startet en ligakamp for Anderlecht ennå. Det gjorde han søndag.

– Arnstad er en ung spiller med en veldig stor framtid foran seg. Han har riktig karakter, og har gjort seg fortjent til denne muligheten, sa Anderlecht-trener Vincent Kompany før kampen.

Kampen mot Club Brügge gikk ikke veien for Anderlecht, som til slutt måtte se seg slått 3-0. Det første målet ble scoret av tidligere Sarpsborg-spiller Krépin Diatta.

– Jeg synes han klarte seg greit i dag. Det var en tøff bortekamp mot et av ligaens beste lag, sier pappa Roar Arnstad.

Arnstad spilte hele kampen, og pådro seg et gult kort like før slutt.

17-åringen har lenge vært sett på som et av Norges største talenter. Før han tok turen til Belgia som 16-åring hadde han allerede debutert for Stabæk i en cupkamp.

Da han ankom den belgiske storklubben, uttalte de at de trodde midtbanespilleren ville bruke to-tre år på å bli en spiller for A-laget, men allerede et år etterpå har han fått sin debut fra start i den belgiske toppdivisjonen.

– Nei, det har nok gått litt fortere enn vi trodde. Men vi hadde håpet han skulle være med inn mot A-laget denne sesongen. Men at han spiller i oktober, er foran skjema, sier pappa Roar Arnstad.

– Har ferdigheter som er skapt for internasjonal fotball

Før overgangen til Belgia var han på prøvespill hos Manchester United, Ajax og Sporting CP. Da han meldte overgang til Anderlecht satt TV 2 på opplysninger om at også Manchester United, AC Milan og FC København hadde vist interesse for den da 16 år gamle spilleren.

17 år og starte mot Belgias beste lag. Impressive👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/Ad46GsZDQS — Kristian Thorstvedt (@kissatheman) October 4, 2020

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har god kontroll på unggutten, og har sett ham flere ganger selv. Han legger ikke skjul på at Arnstad er en spiller for framtiden.

– Han er et meget stort talent. Sentral midtbanespiller med ferdigheter skapt for internasjonal fotball. Han har god teknikk og overblikk. Han her også enorm ærgjerrighet og en stor vinnervilje. Han er en meget oppegående gutt, sier Jesper Mathisen.

– Vincent Kompany tør å bruke unge spillere og klubben har en god plan for Arnstad. Dette ser ut til å ha vært et meget godt valg av klubb, sier Mathisen.

NY ROLLE: Manchester City-legenden Vincent Kompany har lederansvaret i Anderlecht. Foto: Virginie Lefour

Trent fast med A-laget etter koronapausen

Da Kristian Malt Arnstad i 2019 tok steget ut i verden, var det ikke tilfeldig at Belgia ble stoppestedet.

– Det var et bevisst valg å dra til Anderlecht. Når han først skulle ut, så var det viktig at valget kunne gi ham gjennomslag på førstelagsnivå. Anderlecht har en historie for å være meget gode med fotballutviklingen til sine yngre spillere. Det er stor fotballkompetanse i klubben, sier Roar Arnstad.

Heming-gutten har kun vært i klubben like over et år, men allerede ved nyttår startet han å trene med A-laget. Så økte nivået av A-lagstreninger, og da han returnerte fra koronapausen har han nesten kun trent med de store gutta.

– Det kan se ut til at Anderlecht var et veldig riktig klubbvalg?

– Det er ikke noe ulempe å spille i en toppdivisjon midt i Europa, sier faren.