To personer omkom i brann i Mosjøen

To personer er funnet omkommet etter en boligbrann i Mosjøen natt til søndag. To personer ble i etterkant av brannen fraktet til sykehus. Én av disse to er alvorlig skadd.

Politiet ble varslet om brannen rett over halv ett natt til søndag. Da var huset overtent.

– Det er grunn til å tro at de to som er funnet er de to som tidligere var savnet. Politiet har vært i kontakt med pårørende og informert om dette, skriver politiet i en pressemelding.

To personer ble i etterkant av brannen fraktet ut av huset og til sykehus. En av disse er alvorlig skadd.

– Mannen som ble berget ut fra brannen, er alvorlig skadd og får helsemessig oppfølging ved Universitetssykehuset i Tromsø. En fjerde person, som hentet ut den skadde, ble også sendt til sykehus lokalt for en sjekk, men er utskrevet, skriver politiet.

Politiet har iverksatt etterforskning og er i gang med vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet.

– Vi er interessert i å få kontakt med folk som kan ha gjort observasjoner ved huset i Tordenskjolds gate, ved Seven Eleven i forbindelse med brannen. Film og bilder av brannen er også av interesse for oss, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Tommy Bech.

Operasjonsleder Kai Eriksen sier til TV 2 at det er for tidlig å si hva som kan være årsaken til brannen. På spørsmål om de mistenker at det kan ha skjedd noe kriminelt, svarer Eriksen at det er for tidlig å si noe om.