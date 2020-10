Høyaktuell for Strømsgodset-retur

Gustav Valsvik har fått lov til å forlate Rosenborg. Nå kan det gå mot en retur til gamleklubben Strømsgodset.

TV 2 får opplyst at Strømsgodset er en av klubbene som skal ha vist konkret interesse for forsvarsspilleren, og at en avtale kan gå i boks i løpet av kort tid. Trolig er et utlån mest aktuelt i første omgang.



Avisen Nidaros meldte om interessen fra Strømsgodset først.



Gustav Valsvik spilte for Strømsgodset fra 2014 til 2016 før han ble solgt til Eintracht Braunschweig.

I januar 2019 skrev han under på en fireårskontrakt med Rosenborg.

Vil ha spilletid

Den 27 år gamle midtstopperen har slitt med å spille seg til en fast plass hos Rosenborg, og etter at Hólmar Örn Eyjolfsson ble hentet tilbake til Trøndelag, har Valsvik endt som fjerdevalg hos Åge Hareide.

Tidligere denne uka skrev Adressa at Valsvik var på klubbjakt, og at han skal ha fått beskjed om at han for lov til å forlate Rosenborg nå. Det stemmer med TV 2s opplysninger.

Spesielt siden gruppspillet i Europa røk blir det mindre kamper på Rosenborg utover, og med et ønske om mer spilletid skal Valsvik være giret på en overgang nå.

Rosenborg har som prinsipp at de ikke kommenterer overganger før noe er offisielt.