Mistenkelig dødsfall i Kristiansand – avdøde var en sentral skikkelse i SIAN

Politiet i Kristiansand åpnet lørdag etterforskning etter at de definerte funnet av en død mann i 40-årene som mistenkelig.

Mannen ble ifølge Fædrelandsvennen funnet død i leiligheten sin i Suldalen av en nabo.

Sikret interessante spor

Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Mannens pårørende ble varslet senere samme dag.

– Observasjoner gjort på stedet gjorde at dødsfallet ble sett på som mistenkelig, sier Henrik Bjugan Hegdahl politiadvokat i Agder politidistrikt.

Politiadvokaten sier politiet har sikret seg spor og informasjon som de vurderer som interessant.

– I en slik helt innledende fase er det naturlig å gå bredt ut og jobbe ut fra en rekke hypoteser. En av hypotesene i denne saken er at denne personen har blitt utsatt for et alvorlig straffbart forhold, og at som følger av det straffbare forholdet har gått av med døden, sier han.

Han vil ikke kommentere hvorvidt de mistenker at avdøde er utsatt for en alvorlig kriminell handling med et politisk motiv.

– Det er interessant for politiet å kartlegge hvem denne personen er. Vi ønsker ikke å bidra til å identifisere den her personen på nåværende tidspunkt. Det jeg kan si er at politiet ikke har noen konkrete holdepunkt for at dette dødsfallet har en politisk bakgrunn, sier politiadvokaten.

Ingen siktet eller pågrepet

Bjugan Hegdahl sier det ikke er noen som er siktet eller pågrepet i saken.

– Vi har anmodet Kripos til å bistå i etterforskningen for å bidra med sin kompetanse både taktisk og teknisk, sier politiadvokaten.

Ifølge han fokuserer politiet på å hente inn mest mulig informasjon i denne fasen av etterforskningen.

– Politiet har siden lørdag ettermiddag gjennomført flere avhør. Vi vil forsette med det og tekniske og taktiske undersøkelser på åstedet, sier Bjugan Hegdahl.

Han sier at politiet er i en innledende fase av etterforskningen og at de ikke vil gå ut med personens identitet ennå.

– Avdøde vil bli obdusert snarest mulig. Personens identitet vil ikke bli identifisert før obduksjonen er gjennomført, sier politiadvokaten.

AGDER: Politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl møtte pressen søndag ettermiddag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Har startet drapsetterforskning

VG meldte først om at personen i 40-årene som ble funnet død var en sentral skikkelse i SIAN.

Avisen skriver også at politiet i Agder har startet drapsetterforskning.

Avdøde er ifølge TV 2s opplysninger flere ganger straffedømt for blant annet trusler, heleri og sjikane. Senest i 2018 ble han domfelt for trusler.

Så sent som fredag var 40-åringen aktiv på sin Facebook-profil. Der strømmer det nå inn kondolansemeldinger.

TV 2 får bekreftet av PST at de er orientert om saken av politiet i Agder.

– Har kjent ham i mange år

Leder for den anti-islamske grupperingen Stopp Islamiseringen av Norge(SIAN), Lars Thorsen sier til TV 2 at han har fått vite om at 40-åringen er død.

SIAN: Lars Thorsen har kjent personen som er funnet død i Kristiansand i flere år. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

– Jeg har kjent han i mange år, sier Thorsen.

Han sier han ser på dødsfallet til sin bekjent som mistenkelig.

– Jeg kan ikke se for meg noe annet enn et politisk motiv. Jeg kjenner ikke til noen andre konflikter som narkotika eller gjeld som han har vært involvert i, sier han.

Han forteller også at avdøde har vært et aktivt medlem i SIAN i flere år.

– Jeg tok nyheten med stor sorg. Vi har mistet en god venn og aktivist, sier Lena Marie Andreassen, fotograf og aktivist i SIAN.

Aktivt medlem

Filter Nyheter har skrevet om SIAN og deres aktivitet i flere år. Deres redaktør sier til TV 2 at han kjenner til den avdøde personen.

Harald S. Klungtveit er redaktør i Filter Nyheter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ut i fra det lille jeg vet så langt, tyder ingenting på at det er et politisk motiv bak det mulige drapet, sier Harald S. Klungtveit, redaktør i Filter Nyheter.

Klungtveit forteller at den avdøde var svært aktiv i SIAN.

– Mannen har deltatt på de aller fleste av SIANs offentlige opptredener i år. Han pleier ikke holde taler, men han har vært aktiv i gjennomføringen og synlig til stede. Han har også deltatt på flere av de mest omstridte demonstrasjonene, noe som trolig er én av årsakene til at PST må undersøke saken.