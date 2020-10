Krekar-venn utlevert til Italia

PST bekrefter til TV 2 at den norske statsborgeren ble sendt ut i går.

Han er dømt til 9 års fengsel i den italienske domstolen.

Så sent som i august sa Oslo tingrett nei til utlevering av mannen, viser en kjennelse fra retten. Borgarting lagmannsrett omgjorde dette vedtaket og fant at mannen likevel kan sendes sørover.

43-åringen hadde ifølge italiensk politi en sentral rolle i mulla Krekars terrornettverk.

Svarte ikke på innkallinger

Mannen har hevdet at han ikke var kjent med saken før etter at dommen i Italia ble avsagt i fjor.

Lagmannsretten mente at 43-åringen imidlertid har hatt mulighet til å ta til motmæle under de italienske rettsforhandlingene uten å benytte seg av denne adgangen.

Påtalemyndigheten la frem bevis for at han er blitt informert om tid og sted for rettsforhandlingene i Italia.

– Ettersøkte er dømt til en straff av fengsel i ni år i Italia, selv om dommen ikke er rettskraftig. Det kan se ut til at ettersøkte hittil ikke har tatt anklagen og trusselen om straff tilstrekkelig seriøst, ettersom han ikke har svart på innkallinger, skrev lagmannsretten.

– Dessuten har han inntil ganske nylig ikke kunnet bli utlevert fordi han er norsk statsborger. Etter endringene i arrestordreloven i november 2019 kan han etter omstendighetene overleveres til andre stater selv om han er norsk borger.

Ga ordre om å skaffe våpen

Lagmannsretten pekte på at strafferammen etter norsk rett ville ha vært fengsel i inntil seks år, og viser til at det av arrestordren fremgår at han skal ha koordinert hemmelige oppdrag for å skaffe til veie våpen som skulle brukes i aksjoner i Europa.

Domstolen viste også til at det i terrordommen fra Italia fremgår at han ga ordre om å anskaffe våpen.

Hadde nøkkelposisjon

Ifølge dommen fra Bolzano fungerte 43-åringen i en periode som nestkommanderende da Krekar sonet en dom i Kongsvinger fengsel.

Dette sier dommen fra Bolzano, som bygger på et stort og samlet bevismateriale, om 43-åringen: