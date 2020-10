Madrid går til sak mot staten etter at de innførte ny «lockdown»

Madrids over seks millioner innbyggere har siden fredag blitt pålagt strenge smitteverntiltak som eneste by i Spania. Lokale myndigheter har gått til rettssak mot staten og søndag tok flere til gatene i hovedstaden.

Lokale myndigheter i Spanias hovedstad Madrid innførte etter nasjonale myndighetenes bestemmelser fredag nye koronarestriksjoner.

Byens innbyggere må på ny holde seg innendørs i to uker foruten å dra på skole, jobb og for å kjøpe inn medisiner og dagligvarer.

Det ble også bestemt at Madrids innbyggere ikke kan samle seg i grupper på mer enn seks personer.

– Surrealistisk

Bjørn-Erik Stabell bor i Madrid der han jobber som fiskeriutsending for Norges Sjømatråd i Spania. Han sier situasjonen er spesiell og uvant sammenlignet med hvordan dagliglivet i byen vanligvis er.

SPANIA: Bjørn-Erik Stabell jobber i Madrid for Norges Sjømatråd. Foto: Privat

– Statusen er det at yttergrensene til Madrid har blitt stengt. Det er nesten noe surrealistisk over at Spanias bebyggere ikke har muligheten til å besøke landets hovedstad og de som bor i Madrid ikke har mulighet til å dra ut av byen, sier Stabell.

Frykten mange nå sitter med er om hovedstadens beboere vil respektere de nye bestemmelsene.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for mange. Jeg tror mange er forvirret også. Det er veldig mange ulike regler som tenderer til å endre seg ukentlig, sier Stabell.

Spanias episenter

På ny har Madrid blitt landets episenter. Ifølge landets helsedepartement stammer 35 prosent av de nye smittetilfeller fra hovedstaden, selv om byens innbyggere bare utgjør 14 prosent av Spanias befolkning.

Det har fått Madrids styresmakter til å steile, og nå går de til sak mot staten. For fredag anket de avgjørelsen og krever at spørsmålet blir tatt opp i rettsapparatet og blir vurdert av høyesterett.

Gjelder kun for Madrid

Avgjørelsen om en ny lockdown ble fattet gjennom en avstemming der samtlige av Spanias 17 regioners styresmakter deltok.

Ordlyden av bestemmelsen var at alle byer med over 100.000 innbyggere med smittetall som overstiger 500 tilfeller per 100.000. innbygger i over to uker, og der 30 prosent av intensivplassene på de lokale sykehusene er i bruk. I Spania er det bare Madrid som faller under disse punktene.

KØ: Lørdag var det lange køer ved politiets kontrollpunkter rundt Madrid. Foto: Oscar Del Pozo / AFP / NTB scanpix

Avventer inntil rettsvesenet tar en avgjørelse

På en pressekonferanse fredag sa Madrids justissjef Enrique López og byens helsesjef Enrique Ruiz Escudero at innbyggerne som velger å forlate byen ikke vil bli bøtelagt før de nye smittevern-bestemmelsene er vurdert i rettssystemet.

López kalte de nye bestemmelsene fra de nasjonale myndighetene for ineffektive og ugyldige.

– Regionen er forpliktet til å følge følge de nye reglene, sa López ifølge El País.

Han mener også at tiltakene vil koste Madrid over åtte milliarder euro

– Rettsvesenets funksjon er å beskytte rettsstaten, vår selvråderett samt liv og helse til Madrids innbyggere, sa López ifølge avisen.