Medier: Trump hadde 39,5 i feber og måtte tvinges på sykehuset

Da Donald Trump ble innlagt på sykehus fredag kveld, ble symptomene beskrevet som «milde». Nå viser det seg at presidenten var langt sykere enn hva det ble gitt uttrykk for.

Nesten to døgn etter nyheten om Donald Trumps koronasmitte, er det fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til presidentens helsetilstand.

Natt til søndag sier presidentens lege Sean Conley at Trump har gjort «betydelige fremskritt» siden fredag, da han ble innlagt på militærsykehuset Walter Reed.

Innleggelsen ble da beskrevet som en forhåndsregel, og Trumps stabssjef Mark Meadows forsikret om at presidenten kun hadde «milde» symptomer.

I et TV-sendt intervju på Fox News natt til søndag forteller Meadows en annen historie.

– I går var vi ordentlig bekymret. Han hadde feber og oksygenmetningen i blodet var kraftig redusert, sier Meadows.

Feber og hjertebank

Intervjuet føyer seg inn i en rekke motstridende utsagn fra Det hvite hus, men støttes opp av flere amerikanske medier.

Både Washington Post, CNN og Vanity Fair, rapporterer at presidenten skal ha ønsket å skjule omfanget av sykdommen for offentligheten.

Før Trump ble fraktet til Walter Reed Hospital fredag kveld, skal han ha vært svært syk. En rekke amerikanske medier har rapportert at Trump mottok tilførsel av oksygen, og ifølge Vanity Fair hadde han en kroppstemperatur på 39,5.

To kilder i Det hvite hus sier til magasinet at han også skal ha hatt hjertebank, en mulig bivirkning av den eksperimentelle behandlingen han mottok.

Fikk ultimatum

Til tross for de alvorlige symptomene, rapporterer både CNN og Vanity Fair at Trump ble innlagt på sykehus mot sin vilje.

– Trump ville ikke legges inn på sykehus en måned før valget, sier en republikaner med nære bånd til presidenten til Vanity Fair.

Presidentens motvilje skal ha blitt møtt med et ultimatum av legene. De skal ha fortalt presidenten at han hadde valget mellom å innlegges mens han enda kunne gå, eller risikere å måtte fraktes til sykehuset i rullestol.

Donald Trump gikk for egen maskin om bord i Marine One fredag. Foto: Leah Millis/REUTERS

Trump skal deretter ha gått med på å legges inn, på én betingelse. Ifølge CNN måtte innleggelsen skje etter at børsene stengte, for å unngå at sykdommen påvirket markedene.

Full forvirring

Meadows uttalelser natt til søndag føyer seg inn i rekken av motstridende opplysninger om Trumps helsetilstand, som har ført til forvirring og spekulasjoner.

Under en pressekonferanse lørdag Conley at Trump har det «veldig bra» og at det går mye bedre med den kornasmittede presidenten.

Sean Conleys pressekonferanse ga flere spørsmål enn svar. Foto: Ken Cedeno/REUTERS

Conley svarte unnvikende på spørsmål om Trump hadde mottatt oksygen. Han sa også at presidenten testet positivt onsdag, ikke torsdag som først antatt. Uttalelsen førte til spekulasjoner om Trumps helsetilstand, og Det hvite hus måtte senere korrigere Conleys uttalelser.

Spekulasjonene skjøt ytterligere fart da presidentens stabssjef Mark Meadows omtalte tilstanden som «urovekkende». Ifølge Meadows ville de neste 48 timene være «kritiske».

Natt til søndag rapporterer derimot både Conley, Meadows og Trump selv at det går mye bedre med presidenten.