Stjernespiss klar for Manchester United – får ikonisk nummer

Edinson Cavani (33) har skrevet under for Manchester United.

Manchester United bekrefter at de har sikret seg Edinson Cavani. Kontrakten er på ett år, men har opsjon på ytterligere ett år.

Den uruguayanske stjernespissen har undertegnet en toårskontrakt med Manchester United. Cavani kommer uten overgangssum etter at kontrakten med Paris Saint-Germain utløp i sommer.

– Manchester United er en av de største klubbene i verden, så det er en stor ære for meg. Jeg har trent hardt i tiden uten klubb, og jeg føler meg klar til å konkurrere og representere denne utrolige klubben, sier Cavani.

– Jeg har spilt foran noen av de mest lidenskapelige supporterne i fotballen i løpet av karrieren, og jeg vet at det blir det samme i Manchester United. Jeg har knapt vente på å oppleve Old Trafford-atmosfæren når det er trygt for fansen å returnere, sier Cavani.

Ikonisk draktnummer

Cavani skal spille med nummer sju på ryggen, slik han også gjorde i Palermo og Napoli, skriver en rekke medier. Så langt har ikke klubben bekreftet draktnummeret.

Nummeret har tidligere blitt båret av spillere som George Best, Eric Cantona, David Beckham og Cristiano Ronaldo i Manchester United.

– Han kommer inn med energi, kraft, lederegenskapet og en mentalitet, men det viktigste er at han bidrar med mål. Han har hatt en briljant karriere så langt, og han har vunnet trofeer i nesten hver eneste klubb han har vært. Han har fortsatt mye å gi på det øverste nivået, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

– Det er fantastisk for våre unge spillere å lære av en av Europas beste målscorere de siste ti årene, og det kommer til å hjelpe talentene med å ta steg. Edinson vet akkurat hva som skal til for å oppnå suksess, og vi ser alle frem til å se han utgjøre en forskjell i Manchester United, sier Solskjær.

– Annerledes spillertype

På 556 klubbkamper i karrieren står Cavani med 341 mål, mens han har 50 mål på 116 landskamper for Uruguay.

– Det er skepsis med ham og han har vært ute lenge. Men han er en annerledes spillertype enn det de har, der det er mye fart og teknikk. Han har tilstedeværelsen i boksen og kan være et virkningsmiddel når de møter lag som parkerer bussen. Får de ham i gang, kan det være en god signering, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

33-åringen har imidlertid ikke vært like giftig det siste året. I 2019/20-sesongen var Cavani plaget av skader og scoret kun sju mål på 22 kamper for PSG, men sesongen før hadde Cavani 23 mål på 33 kamper.

– Manchester United behøver en spiss nummer to som er klasse nok til å gi en del poeng. Det tror jeg Cavani har, men det er lite å dømme etter de siste par årene. Det er ikke så mange år siden han scoret 35 mål på én ligasesong i Frankrike, men etter hvert har det blitt mye mindre, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Akkurat nå er det vanskelig å si hvordan han kommer til å gjøre det i Manchester United, men det er definitivt bedre å få ham inn enn ikke å gjøre det, legger Stamsø-Møller til.

Manchester United har Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood og Odion Ighalo i angrepsrekken fra før. Ighalos låneavtale utløper i januar.