Først da Berg kvittet seg med «strandkroppen», begynte suksessen å komme

Hadde du fortalt Bodø/Glimts to kapteiner for fire år siden at Glimt skulle lede Eliteserien med 18 poeng med elleve serierunder igjen å spille i 2020, så hadde de ikke trodd på deg.

I et intervju med TV 2 forteller de to bærebjelkene om hva de tror er hovedårsakene til de har fått oppleve den suksessfylte reisen.

– Går det an å peke på en spesiell ting for å forklare hvorfor dere er blitt så gode?

– Ja, nei hvor skal vi begynne, sier Ulrik Saltnes, og kikker bort på sin kapteinskollega Patrick Berg.

Ulrik Saltnes og Patrick Berg. Foto: TV 2.

– Ante ikke hva som skulle til

Begge to var med da Glimt suste ned i OBOS-ligaen med minst mulig margin i 2016. Det var en enorm fiasko etter at laget kastet bort matchball på matchball til å berge plassen i sitt 100-årsjubileum. Til slutt var det RBK og gamletreneren Kåre Ingebrigtsen som satte inn det siste nådestøtet med sin 2–1-seier på Lerkendal i siste serierunde.

Nedrykket ble en tankevekker. For hele klubben – og ikke minst de spillerne som ble med videre for å spille klubben opp igjen.

– Jeg følte at i 2016, rent personlig for min egen del, så hadde det ikke gått opp for meg hvor hardt man må jobbe for å prestere på dette nivået, ikke minst mentalt. Og det føler jeg var gjengangeren hos alle på laget, sier Patrick Berg.

Han følte både han selv og flere av lagkameratene manglet ambisjoner.

– Man var liksom fornøy med å spille i Eliteserien, og «that´s it». Nå er vi på et helt annet nivå, sier han.

Saltnes nikker, og er enig med Berg.

Men så begynte det å skje noe vinteren 2017. Med hele klubben.

– Spesielt etter at Kjetil (Knutsen) kom inn. Da har standarden blitt hevet sakte, men sikkert, hele veien, sier Saltnes.

– Dårlig trent

Knutsen sier først bare «hmm» når han hører hva klubbens to kapteiner har sagt. Så tar han en liten tenkepause før han svarer.

Da jeg kom inn i januar 2017, så var det en dårlig trent spillergruppe. Kjetil Knutsen, Hovedtrener Bodø/Glimt

– Jeg opplevde at det var en skuffelse og en negativitet i spillergruppen og i hele klubben. Da jeg kom inn i januar 2017, så var det en dårlig trent spillergruppe. Tanken min var at jeg ønsket å være med på å bygge opp en kultur. De er toppidrettsutøvere, og vi skulle ha en toppidrettskultur i klubben. Og da måtte vi først og fremst starte med å jobbe godt på treningsfeltet, og få de opp på et helt annet fysisk nivå, sier Knutsen.

Det endte med et suverent opprykk i 2017. Og i den første sesongen i Eliteserien i 2018 berget Glimt plassen til slutt, til tross for at hele 14 av kampene endte uavgjort.

Underveis i 2018-sesongen fikk Knutsen og hans team kjørt seg i lokalpressen. Men bak kulissene ble det gjort forbedringer som først skulle slå ut i gode resultater senere.

Knutsen og Åsmund Bjørkan byttet litt på rollene, slik at Knutsen fikk hovedansvaret for laget. Mens Bjørkan ledet arbeidet med analyse og spillerlogistikken.

Samtidig ble trenerteamet gradvis styrket med en ekstra assistenttrener i Morten Kalvenes, en fysisk trener, tre fysioterapeuter, og etterhvert en mental trener.

– Vi er et team. Tiden er over der en mann og en assistent kan lede et lag og fylle alle roller alene, sier Knutsen.

Lite fett i Glimt

Både Saltnes og Berg mener man kan finne et titalls faktorer som har spilt inn på at laget nå leder ligaen med 18 poeng, og har spilt en fotball Norge aldri har sett maken til. Men den fysiske biten er ekstremt viktig.

Treningene i Glimt er høyintensive. Dessuten har Knutsen stilt knallharde krav til kosthold og livsstil, slik at spillerne skal tåle den tøffe belastningen.

Spesielt i år har de hatt ekstra fokus på hvor høy fettprosent spillerne har.

Vi har kjøpt oss en helt forferdelig maskin som måler fettprosenten. Ulrik Saltnes, kaptein Bodø/Glimt

– Vi har begynt å stramme skikkelig til på akkurat det der. Og har kjøpt oss en helt forferdelig maskin som måler fettprosent. Den er ikke i nærhet av like snill som en vanlig klypetest. Vi har hatt spillere som kommer hit og sier «ja, ja, jeg var seks prosent på klypa, så det er ikke noe stress», og så har de målt 14 prosent her. Så det har virkelig vært brutalt, ler Saltnes.

Selv har han gått opp i vekt. Og kraftig ned i fettprosent. Den naturlig tynne og hengslete Saltnes, har rett og slett bygget en kropp som er mer velegnet for fotball enn han hadde før. Og han er ikke alene.

– Jeg tror nesten alle spillerne våre er under 10 i fettprosent, sier Knutsen, og er fornøyd med det.

Byttet ut strandkroppen

For Patrick Berg var ikke fettprosenten et stort problem. Men før han fikk sitt store gjennombrudd i 2019, var han rett og slett feiltrent. Han hadde for mye muskler.

– I 2018-sesongen satt jeg mye på benken, og spilte ikke så mye. Da gikk jeg en del på treningsstudio, og det gikk mest i overkropp, altså bryst, biceps, og strandkroppen egentlig for å være helt ærlig, ler han.

– Men det var ikke noe som gagnet meg som fotballspiller.

Sammen med klubbens fysiske trener satte de opp et program som «flyttet» musklene fra overkroppen til beina.

– Inn mot sesongen i 2019 gikk jeg vel ned over tre kilo i muskler bare i overkroppen. Og det igjen har gjort at jeg flytter meg fortere på banen, jeg kan dekke mye større rom. Og det har til og med gjort meg bedre i duellspillet fordi jeg kommer raskere inn i situasjonene, sier Berg.

Ny tider – uten festing

Selv om årets Glimt-lag for lengst har tatt over tronen som tidenes beste i de gules stolte historie, så er det flere gode Glimt-årganger som har luktet på seriegull. Både i 1993, og i 2003 var Runar Berg en sentral brikke på sølvlagene til Bodø/Glimt. Han mener seriøsiteten og profesjonaliteten hos dagens spillere er milevis foran det han selv drev med.

Ikke minst på livsstilen. Dagens Glimt-gutter er svært sjelden å se ute på byen i Bodø. Selv etter de største triumfene så går de hjem og legger seg.

– Nevøen din Patrick går hjem etter kamp. Det gjorde ikke du, Runar Berg?

Patrick går hjem. Jeg gikk ikke hjem, og går fortsatt ikke hjem etter kamp nå i dag Runar Berg, Glimt-legende om festkulturen.

– Nei, han Patrick går hjem. Jeg gikk ikke hjem, og går fortsatt ikke hjem etter kamp nå i dag, ler Runar Berg høyt, før han utdyper:

– Det var en annen tid. Så skal man huske på at disse guttene blir fulgt opp av et helt team med trenere og fysioterapeuter. Vi hadde kanskje en trener, eller to, og en fysioterapeut. Så det er langt mer profesjonelt nå enn da jeg spilte.

Patrick Berg humrer når han hører hva onkelen sier.

– Ja, jeg har hørt rykter om Runar nede på Nordlænningen (red.anm. brun pub i Bodø) med teipede ankler. Han hadde ikke giddet å ta av seg teipen etter kampen, bare dratt rett ned på puben, ha, ha.

– Nei, så det har nok blitt en liten endring der, ler Berg.

Saltnes husker ikke en gang sist han var på byen i Bodø.

– Hmm, det var kanskje på sølvfesten i fjor ... nei, forresten da gikk jeg ikke ut. Så, nei, vi er blitt ganske kjedelig folk, ler han.