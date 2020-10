Drømmestart for Storhamar: – NHL-kaliber av Thoresen

Storhamar - Stavanger 4-2

Mange har tippet at seriegullet denne sesongen går til Stavanger Oilers, men i serieåpningen mot Storhamar måtte siddisene se seg slått.



Patrick Thoresen sendte Storhamar foran etter ni minutter før Oilers og David Morley svarte over i den andre perioden. To kjappe scoringer av Jacob Lundell Noer og Andreas Øksnes på tampen av midtperioden gjorde at hjemmelaget ledet 3-1 før de siste 20.

Med ni minutter igjen på klokka reduserte Joseph Martin, men på tampen sørget Thoresen for at det endte 4-2 til Storhamar. Dermed stakk de gule og blå av med alle tre poengene i premieren.

– Det godt å få tre poeng på en lørdag kveld, det er deilig, sa en smilende Thoresen til TV 2 etter kampslutt.

– NHL-kaliber av Thoresen

Patrick Thoresen sørget for 1-0 til Storhamar halvveis ut i den første perioden. Fra skrå vinkel lurte kapteinen pucken via hjelmen til Henrik Holm og i mål.

– Det er deilig å sprekke nullen tidlig i sesongen, sa Thoresen etter første periode.

TV 2s ishockeyekspert Ruben Smith roste Storhamar-kapteinen:

– Det er NHL-kaliber av Thoresen som setter den. Veldig ofte blir det redning, men Thoresen sniper den via hjelmen og inn.

I andre periode var det Stavanger sin tur til å utnytte overtall. Viktor Kokman Jonsson reddet skuddet til Tommy Kristiansen fra kort hold, men David Morley dyttet inn returen.

Straffe og undertall

På tampen av midtperioden fikk Storhamar straffe etter at Jeppe Meyer felte Jacob Lundell Noer alene gjennom. Straffen omsatte han iskaldt i mål ved å vente ut Holm før han smalt pucken opp i krysset.

Kort tid kom Storhamar på en overgang, og i undertall økte Andreas Øksnes til 3-1.

Med ni minutter igjen åpnet Joseph Martin scoringskontoen for siddisene. Skuddet til kanadieren gikk via leggskinnet til Mats Larsen Mostue og i mål. Etter noen svært intense sluttminutter med Oilers-press feide Thoresen all tvil til side på tampen og banket inn 4-2, som også ble sluttresultatet.