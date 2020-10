James hylles: – Det kunne ikke vært noe bedre

Carlo Ancelottis Everton inntok tabelltoppen i Premier League etter en knusende 4-2-seier over Brighton lørdag. Nyankomne James Rodríguez (29) scoret to mål.

Den colombianske stjernespilleren, som ble hentet fra Real Madrid i sommer, slo dessuten en målgivende pasning.

Nå har han tre mål og to målgivende på fire kamper i Premier League.

Han fullroses av TV 2s eksperter.

– Helt perfekt. Det kunne ikke vært noe bedre. Jeg tror ingen hadde sett for seg at det skulle gå så bra. Selv om han er en klassespiller, er det ingen selvfølge at han skulle glid så sømløst inn i en ny liga og et nytt land, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han klarer hele tiden å finne de små lukene, og får tid til å se opp og strø pasninger. Og han har et veldig bra overblikk. Det ser ut som han spiller med fotballglede, istemmer Erik Thorstvedt.

Full pott

De blåkledde fra Liverpool har åpnet ligasesongen på knallsterkt vis og topper tabellen med 12 av 12 mulige poeng. Lørdag slo Premier Leagues toppscorer Dominic Calvert-Lewin til igjen og sendte hjemmelaget i føringen etter bare et kvarters spill.

Brighton svarte etter hjelp fra Everton-keeper Jordan Pickford, som ikke klarte å holde på ballen. Det utnyttet Neal Maupay og satte inn utligningsmålet.

Men Brighton-jubelen stilnet rett før pause da Yerry Mina stanget inn 2-1.

Storsigneringen James Rodriguez sørget for de to siste Everton-målene, før Yves Bissouma fyrte av en suser fra 20 meter og ga Brighton et trøstemål på overtid.

Tross to mål imot gikk Everton av banen med en komfortabel og fortjent seier.

Pickford-tabbe

Calvert-Lewin er i sitt livs form om dagen og fortsatte målfesten tidlig mot Brighton. Gylfi Sigurdsson la et strøkent innlegg inn mot bakre stolpe lik etter kvarteret spilt, og Evertons storscorer knuste Ben White i lufta og noterte seg for sin niende scoring for sesongen, nummer seks i Premier League.

Everton-spiss Richarlison måtte byttes ut med skade etter halvtimen spilt, og Alex Iwobi entret banen.

Etter 41 minutter kom Brighton inn i kampen igjen ved et innlegg fra Tariq Lamptey. Englands landslagskeeper Pickford glapp ballen, og Maupay satte inn utligningsmålet mellom beina til Michael Keane.

Rett før dommeren blåste av til pause, rakk Yerry Mina å sende hjemmelaget i føringen igjen. James Rodríguez la et perfekt frispark inn på pannebrasken til stopperen, som klinket inn ledelsen.

Dominans

Utover i 2. omgang viste Everton hvorfor de hører hjemme blant de beste lagene i Premier League.

Etter et gunstig ballbrudd fant Calvert-Lewin innbytter Iwobi i feltet. Den tidligere Arsenal-spilleren sendte ballen mot bakre stolpe der nysignering Rodríguez enkelt kunne sette inn 3-1-målet.

Brighton fikk en god mulighet ved Solly March etter timen spilt. 26-åringen sendte ballen inn mot Everton-boksen, og Sigurdsson var nære ved å sette ballen i eget mål, men islendingen slapp med skrekken og sjansen endte med hjørnespark.

Ti minutter senere vartet Everton opp med kampens peneste angrep. Iwobi slapp ballen igjennom til Abdoulaye Doucouré, som fant Rodriguez lurende på bakre stolpe. Colombianeren gjorde ingen feil og satte inn Evertons fjerde mål for dagen.

Bissouma ga Brighton et lite trøstermål ved en kanonkule fra 20 meter på overtid i 2. omgang.

Tross Bissoumas suser inntok Everton tabelltoppen, og Brighton gikk på sesongens tredje tap.

Etter landslagspausen tar Everton imot Liverpool til Merseyside-derby, mens Brighton møter Crystal Palace.

(©NTB/TV 2 Sporten)