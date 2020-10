Leeds imponerte mot City og sikret poeng

Manchester City tok føringen i første omgang, men etter pausen dukket Rodrigo opp og sørget for poengdeling på Elland Road.

Leeds United - Manchester City 1-1

Både Raheem Sterling og Rodrigo åpnet sesongens Premier League-målkonto i møtet mellom Leeds og Manchester City, som endte med poengdeling. Dermed er Manchester City allerede fem poeng bak forrige sesongs Premier League-mester Liverpool.

Det var Manchester City som førte an i første omgang. Etter 17 minutter satte Sterling sin første for sesongen da han banket ballen nederst i hjørnet mellom to Leeds-forsvarere.

Målet var utrolig nok omgangens eneste, takket være sjansesløseri fra begge lag. Både Stuart Dallas og Luke Ayling kunne utlignet for hjemmelaget like før pause, takket være strålende angrepsspill og en City-forsvarer som ifølge TV 2s ekspert sov på jobb.

– Se på City, de har backer som har kostet en milliard. (Kyle) Walker står og sover. Dette mener jeg nesten er den store skandalen, at City enda ikke har lært. De gjør de samme feilene igjen og igjen og igjen, sa Erik Thorstvedt i Premier League-studio i pausen.

Til tross for et underpresterende City-lag beholdt gjestene 1-0-ledelsen til pause.

I andre omgang fikk hjemmelaget virkelig fart på sakene. Innbytter Rodrigo dunket inn utligningen etter slett keeperspill fra Ederson etter en knapp time spilt. Etter et hjørnespark slo Citys sisteskanse ballen rett i Benjamin Mendy, hvorpå ballen spratt videre og rett i beina på Rodrigo. Spanjolen utnyttet tabben til Ederson og satte den sikkert i nettet bak brasilianeren.

Den siste halvtimen bar preg av enorme svingninger og store sjanser til begge lag. Rodrigo var nær å sette sin andre for kvelden etter 70 minutter, men ble stanset av en Ederson i full strekk.

Like før slutt ropte City-spillerne på straffe både én og to ganger, men til døve ører fra dommer Mike Dean.

Med ett poeng hver ligger nå Leeds på en foreløpig femteplass på tabellen. Manchester City ligger imidlertid på en foreløpig tiendeplass etter tre kamper spilt.