Sterk Grand Tour-debut for Foss

Tobias Foss imponerte stort på lørdagens start på Giro d'Italia til Palermo da han ble nummer fem på den 15 kilometer lange tempoetappen.

– Det er kjempesterkt i et veldig bra felt. Tempoen ble vunnet av verdensmesteren Ganna, så det borger for kvalitet, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

– Det er det beste temporittet han har kjørt, tør jeg å tippe. Så det viser at han er moden for nivået, fortsetter han.

– Overraskende sterkt resultat av Foss i en så fartsfylt løype. Det viser at førsteårsproffen har en større allsidighet på øverste nivå enn mange har sett for seg. Viser også at han er i storform og har gjort solide forberedelser inn mot Giroen. Det blir spennende tre uker i Italia med tanke på at han er en meget habil klatrer, istemmer Mads Kaggestad.

Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) vant etappen. Nærmest var João Almeida (Deceuninck – Quick-Step), 22 sekunder bak italieneren. Foss fulgte 31 sekunder bak Ganna med sin femteplass.

Giro d'Italia 2020 er Tobias Foss' debut i en Grand Tour. Han er med som hjelperytter for Jumbo-Visma-håpet Steven Kruijswijk. Nederlenderen fikk imidlertid ingen god start på Giroen, for han var ett minutt og 44 sekunder bak Ganna.

– Den tiden de taper her spiller ikke kjempestor rolle før de begynner å klatre i fjellene. Så han (Foss) har en hjelperolle i laget, understreker Kaggestad.

I fjor imponerte unggutten stort da han vant Tour de l'Avenir, ungdommens Tour de France.

– At han er et stort talent, er det ikke tvil om. Hvis man ser på resultatlistene opp gjennom årene, har de aller fleste som har vunnet Tour de l'Avenir utviklet seg til å bli blant verdens beste etapperyttere, sier Kaggestad, vel vitende om at blant andre Tadej Pogacar og Egan Bernal har vunnet rittet – de to siste vinnerne av Tour de France.