Tre senatorer koronasmittet - spøker for ny høyesterettsdommer

Det at tre republikanske senatorer er smittet med covid-19 kan skape trøbbel for partiets plan om at nominerte Amy Coney Barrett skal bli ny høyesterettsdommer, skriver CNN.

I tillegg til Johnson er de republikanske senatorene Mike Lee og Thom Tillis bekreftet smittet med koronaviruset.

For at Barrett skal bli ny høyesterettsdommer før presidentvalget, må hun godkjennes av Senatet. 51 av 100 senatorer må stemme for.

Fram til nå har det ligget an til et republikansk flertall, men hvis tre av senatorene ikke kan delta i stemmingen fordi de er koronasyke, spøker det for partiets plan. Man må møte opp fysisk for at å avgi stemme.

REPUBLIKANER: Lederen av justiskomiteen i Senatetn, Lindsey Graham. Foto: Alex Edelman / AFP / NTB

Går som planlagt

Demokratene var rask med å si at høringen av den konservative dommeren bør utsettes, men republikanerne sier at det skal gå som planlagt, skriver NBC News.

Lederen av justiskomiteen, republikanske Lindsey Graham, skrev på Twitter fredag at høringene skal gå som planlagt fra 12. oktober, og han åpnet for at de kan foregå digitalt også.

Graham sa til CNN, før det ble kjent at også Johnson er smittet, at de trenger at Lee og Tillis er tilbake i Senatet 15. oktober. Det er da komiteen skal debattere nominasjonen etter at høringen er over.

Lederen av justiskomiteen sier til den amerikanske TV-kanalen at han forventer at de to vil være tilbake innen avstemningen 22. oktober.

Bekymringen er hvis Demokratene boikotter komiteens avstemning. Dersom Lee og Tillis, som er medlemmer av justiskomiteen, ikke møter opp, kan det hende at Repubilkanerne ikke har beslutningsdyktighet, skriver CNN. Det kreves at alle medlemmer er til stede.

Bekymret for flertallet

Om de ikke har beslutningsdyktighet, kan Senatets leder Mitch McConnell omgå reglene om at avstemningen først skal skje i justiskomiteen og heller fremme nominasjonen i Senatet med en gang.

Den største bekymringen er likevel om republikanerne får flertall for at Barrett skal innstilles.

Alle som skal stemme, må være til stede. Republikanerne har flertall i Senatet, med 53 seter av totalt 100 seter.

Hvis Tillis, Lee og Johnson ikke kan stemme, er de tre personer i minus. I tillegg har de to republikanerne Susan Collins og Lisa Murkowski har sagt at de ikke kommer til å stemme på Barrett.

Dersom de ender med fem personer i minus, blir trolig ikke Barrett innstilt som ny høyesterettsdommer.

Republikanerne er dermed avhengig av at senatorene blir friske slik at de kan delta i avstemningen, som er planlagt i siste uken i oktober.

Dersom Barrett blir høyesterettsdommer, kan det konservative flertallet i USAs høyesterett få betydning blant annet for abortlovgivningen og helsereformen Obamacare.

– Heldigvis har jeg ingen symptomer, og jeg føler meg i fin form, sa Tillis i kunngjøringen hvor han sa han hadde blitt smittet.

Senator Johnson sier han føler seg frisk og har ikke noen symtomber foreløpig.