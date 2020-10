Vålerenga vant i serieåpningen

Tre mål på et drøyt minutt gjorde at Vålerenga kunne juble for seier i seriepremieren.

Manglerud/Star - Vålerenga 1-4



Se sammendrag av kampen i videovinduet øverst!

Etter en rekordlang og ufrivillig pause var det omsider duket for sesongstart i Fjordkraft-ligaen, og tittelutfordrer Vålerenga gjestet «Garasjen» og Manglerud/Star.



Etter to målløse perioder tok det mer fyr i den tredje. Vålerenga slet lenge med å få den forløsende scoringen, men når Thomas Olsen først satt 1-0 i starten av den tredje perioden tok det ikke lang tid før Jørgen Karterud doblet. Like etter noterte også Axel Sundberg seg for sitt første mål i Vålerenga-drakta.



Joachim Hermansen sørget for 1-3 i 5 mot 3-spill med drøyt ti minutter igjen, men gullkandidaten Vålerenga holdt unna. På tampen satt Colin Spaberg Olsen inn 4-1 noe heldig i åpent mål.

– Først og fremst er det veldig viktig for hele ligaen å få starte opp igjen. Vi får en god start, og det er også ekstra gledelig, sier Vålerenga-trener Roy Johansen til TV 2 etter kampslutt.

Erstatteren holdt MS inne i kampen

Når landslagskeeper Lars Haugen måtte utsette redebuten på norsk toppnivå grunnet en skade, leverte erstatteren Ole Morten Furseth varene mellom stengene lenge og holdt vertene inne i kampen.



– Jeg ville sagt at Vålerenga var favoritter i favør 60-40, men med Haugen ute vil jeg si 80-20, sa TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel før kampstart.



De første 20 minuttene endte målløst, der Vålerenga var nærmest scoring med et stolpeskudd fra Martin Røymark.

Innledningsvis i midtperioden fikk Sondre Olsen en kjempemulighet til å score i sitt comeback for Vålerenga, men MS-keeper Ole Morten Furseth ville det annerledes og vartet opp med en feberredning.

Vålerenga produserte mest utover i midtperioden, men Furseth stoppet det som kom og dermed sto det også 0-0 før den tredje perioden.



– Det var spennende å få den første kampen. Vi spiller en god kamp, det er jævlig surt og ikke få med poeng i dag, sier en skuffet Furseth.

Ketchupeffekten

I starten av siste periode prikkskjøt Thomas Olsen Vålerenga foran i overtall, og da rant plutselig målene inn for gjestene. Like etter ordnet Jørgen Karterud 2-0, og da tok det ikke mange sekunder før svenske Alex Sundberg satt Vålerengas tredje.

– Jeg synes vi tar mer og mer over etter hvert. De har en bra målvakt i Furseth som går inn for Haugen. Det er litt som ketchupeffekten når vi får det første målet. Kampen sto å vippa lenge, sier Johansen.



Joachim Hermansen redusering bevarte spenningen i kampen frem til Colin Spaberg Olsen satt inn 4-1 i det åpne målet på tampen. Dermed tok Vålerenga en oppskriftsmessig tre-poenger i premieren.