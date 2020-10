Sancho-fravær setter fart på United-ryktene: – Det er latterlig

Dortmund er uten Jadon Sancho i lørdagens ligakamp mot Freiburg.

Den tyske storklubben opplyser at det er sykdom som holder Sancho ute, men det er ikke alle som kjøper den forklaringen.

Manchester United har vært sterkt koblet til Jadon Sancho i flere måneder. Fraværet av vingen i de to siste kampene før overgangsvinduet stenger mandag kveld, har ført til at spekulasjonene har skutt fart igjen.

LAGKAMERATER: Erling Braut Haaland (t.h.) ser ut til å spile med Jadon Sancho i Dortmund også i 2020/21-sesongen. Foto: Leon Kuegeler

– Det er latterlig. Jeg gleder meg til tirsdag når ryktene fra England stopper, sier Dortmund-ekspert i den tyske storavisen, Jörg Weiler, direkte på V Sport i kanalens Bundesliga-sending.

Weiler mener det er ingen sjanse for at Sancho forlater Dortmund før overgangsvinduet stenges.

Dortmund-direktør Michael Zorc gjorde det også klart på fredagens pressekonferanse at Sancho ikke kommer til å bytte klubb nå.

– Vi hadde en enighet om at han kunne forlate klubben under visse forutsetninger til en viss tid, men så ble døren lukket, gjentar Zorc til Bild-journalist Christian Falk lørdag.

Prislappen på Sancho skal ifølge rapportene ligge på 1,3 milliarder kroner, og Dortmund satte fristen til 10. august på å betale. Det skjedde ikke.

– Da ingenting skjedde ingen fristen, var det klart at han kom til å bli, sier Weiler, som mener Sancho vil være spilleklar for landslaget til neste uke.

– De ler og vitser om ryktene. Det blir spennende å se hva engelske aviser skriver på tirsdag, sier Weiler.

Manchester Evening News skriver lørdag at det uansett skal være uaktuelt for Manchester United å betale 1,3 milliarder kroner for Sancho, som angivelig ønsker seg en overgang til Old Trafford.

– For Jadon er det fryktelig å lese om seg selv i avisene. Det er vanskelig å lese hver dag at du skal forlate klubber. Jeg kjenner Jadon veldig godt, og han er en fin fyr. Han vet at han må bli i Dortmund. Det går fint for ham, sier Dortmund-journalist Jörg Weiler i Bild.

Ifølge BBC kan Barcelona-spiller Ousmane Dembélé være et alternativ for Ole Gunnar Solskjær. Sevillas Lucas Ocampos har også vært nevnt, men den britiske statskanalen hevder det ikke har rot i virkeligheten.

Erling Braut Haaland startet på topp for Dortmund mot Freiburg.