Nå er det ikke lenge til Volvo lanserer en bil flere tusen nordmenn har ventet lenge på. Kompakt-SUVen XC40 er første bil ut i det som skal bli en stor elbilsatsing fra svenskene.

Det begynner å bli en god stund siden bilen ble vist første gang. Volvo har også dryppet mye informasjon om den. Men én svært viktig opplysning har de holdt tilbake, nemlig rekkevidden.

Det eneste Volvo har ville si om denne, er at den skal være "over 400 kilometer".

Kan trekke 1.500 kilo

Men nå er tallet ute. Elektriske XC40 har vært gjennom den nye og strengere WLTP-målemetoden og det offisielle rekkeviddetallet er på inntil 418 kilometer. XC40-modellen som selges i Norge havner forresten én kilometer under dette, inntil 417 kilometer ettersom den norske salgsversjonen kommer med et utstyrsnivå og spesifikasjor tilpasset nordiske forhold.

Helelektriske XC40 har to motorer som gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard og batteriet har en nominell kapasitet på 78kWt. XC40 er tilgjengelig med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo. I elbilsammenheng er det et solid tall.

XC40 er en kompakt SUV. Bagasjerom på 413 liter gjør at den bør kunne duge som familiebil for mange.

Kommer i månedsskiftet oktober/november

At XC40 har egenskaper som appellerer til nordmenn har Volvo merket godt. 9.000 kunder sto på interesselisten kun uker etter at den først ble vist frem.

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Det er mange som har bestilt bil og vi ser fram til å begynne å levere ut biler til norske kunder i fjerde kvartal. XC40 blir vår mest solgte modell det kommende året, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

De første bilene kommer til Norge i månedsskiftet oktober/november.

Utleveringen til kunder fortsetter gjennom kvartalet og inn i 2021.

Elektriske XC40 er første Volvo med Android Auto og Googles nye infotainmentsystem.

Travelt hos forhandlerne

– Det er et stort antall biler som skal leveres ut på kort tid landet over og våre forhandlere gjør seg nå klare til å gjennomføre dette så raskt som det er praktisk mulig, sier Trosby.

XC40 Recharge Pure Electric kommer med mulighet for AC-lading opptil 11kW og DC-lading opptil 150kW.

Ved hurtiglading kan batteriet lades til 80 prosent kapasitet på 40 minutter. XC40 leveres med Type 2-ladekabler og Volvo tilbyr en fastmontert vegglader som ekstrautstyr.

Her ble elektriske XC40 avduket i Norge like før jul i fjor, kundene har altså måttet vente en god stund på den.

Prisøkning

Bilen kommer med et høyt utstyrsnivå og sportsseter, parkeringssensorer, takrails og high performance lydanlegg er standard. I tillegg er dette første XC40 med Android Auto og Googles nye infotainmentsystem. Her er tjenester som Google Assistant, Google Maps og Google Play Store er innebygd.

Da Volvo først gikk ut med priser på elektriske XC40, startet den på 490.000 kroner. Nå er dette oppjustert til 520.000. I realiteten betyr det at de fleste kundene nok ender et sted mellom 550.000 og 600.000 før de er helt i mål med utstyr.

