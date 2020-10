Super-Haaland med to scoringer og én målgivende for Dortmund

Dortmund - Freiburg 4-0

Erling Braut Haaland er i forrykende form.

I lørdagens hjemmekamp på Signal Iduna Park mot Freiburg foran 11.500 tilskuere scoret han to fine mål i Dortmunds 4-0-seier over Freiburg.

– Det var nydelige mål, og endelig spilte Gio (Reyna) ballen til meg. Han kunne spilt meg én gang til i første omgang. Det var fine scoringer, og det er sånn vi liker det, sier Haaland til V Sport.

17 år gamle Reyna noterte seg for tre målgivende pasninger.

Da Erling Braut Haaland hadde sjansen til å sette inn hat trick på overtid, spilte han i stedet ballen uegoistisk til innbytter Felix Passlack, som la på til 4-0 med sitt første Bundesliga-mål.

– Han var i bedre posisjon, så da spiller vi ballen til ham som er i bedre posisjon, forklarer Haaland til V Sport.

Skal nyte scoring i kveld

Haaland står med fem mål på fem kamper i alle turneringer så langt denne sesongen. I tillegg har han tre mål på landslagets to kamper i høst.

20-åringen var spesielt fornøyd med kveldens andre tulltreffer.

– Jeg føler at jeg er blitt litt roligere i avslutningsøyeblikket. Spesielt den andre begynner jeg å få dreisen på. Når jeg setter den andre der, er det rett og slett så nydelig. Den skal jeg se om igjen i kveld, sier Haaland.

Etter lørdagens kamp er Dortmund oppe på andreplass med seks poeng etter tre kamper.

Dortmund kom fra to strake tap mot Augsburg i ligaen og Bayern München i den tyske supercupen til lørdagens møte med Freiburg.

– Jeg synes vi har vært «grævla» gode på hjemmebane, men vi må klare å gjøre det på bortebane også. Vi må få til spillet vårt og ta tak i kampene. Vi er gode, men vi må få til den siste spurten, så skal dette bli gode greier, sier Haaland til V Sport.

Reyna med hat trick i assist

Freiburg la seg lavt og gjorde det vanskelig fra start, men etter en halvtime ble Haaland spilt fint gjennom av Gio Reyna. Fra skrått hold på første berøring sendte Haaland vertene i ledelsen med en strålende avslutning.

Haaland-fulltrefferen fikk Dortmund til å sprudle, men den tyske storklubben klarte ikke å overliste Freiburg-målvakt Fabian Müller flere ganger før pause.

Han kan bli verdens beste spiss.Når han først får de rette ballene å jobbe med er han jo ustoppelig.Timingen og kraften i løpene hans kan knapt bli bedre.Carew var også stor og rask,men Braut beveger seg smartere/bedre.I tillegg er han en fantastisk avslutter👏Skyt oss til EM nå! https://t.co/AxxmJM0i8a — Jesper Mathisen (@jespermathisen) October 3, 2020

Like etter sidebyttet kom mål nummer to for Dortmund da Emre Can stanget inn hjørnesparket fra Gio Reyna.

Det amerikanske supertalentet noterte seg for sin tredje målgivende pasning i kampen da han satte fint opp Haaland igjen midtveis i andre omgang. Haaland hamret ballen i mål til 3-0 for Dortmund.

På overtid kunne Haaland scoret hat trick, men 20-åringen satte opp Felix Plasslack, som fastsatte resultatet til 4-0 for Dortmund.

FANS TILBAKE: Erling Braut Haaland kunne juble foran 11.500 tilskuere. Foto: Martin Meissner / AFP

Torsdag spiller Haaland sin viktigste landskamp så langt når Serbia er motstander i den TV 2-sendte EM-playoff hjemme på Ullevaal.

Jadon Sancho var for øvrig ikke med i Dortmund-troppen mot Freiburg, men fraværet skal ifølge storklubben skyldes sykdom. Sancho har vært sterkt koblet til Manchester United de siste månedene, men Dortmund er klare på at vingen ikke selges før overgangsvinduet stenger mandag.