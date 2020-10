Legemiddelverket: Trump vil være på sykehus i minst fire dager til

Sent fredag kveld ble Donald Trump innlagt på sykehus. Den koronasmittede presidenten forsøker eksperimentell behandling for å bekjempe viruset.

Under 24 timer etter at presidenten delte sjokkmeldingen om at han er koronasmittet, ble han innlagt på militærsykehuset Walter Reed.

Her vil han tilbringe de neste dagene, og ifølge Det hvite hus er innleggelsen først og fremst er for å være på den sikre siden.

– For sikkerhets skyld, og etter anbefalinger fra hans lege og medisinske eksperter, kommer presidenten til å jobbe fra presidentkontorene på Walter Reed de neste dagene, opplyser pressesekretær Kayleigh McEnany.

Han har startet koronabehandling med legemiddelet Remdesivir. Ifølge Legemiddelverket tar en slik kur fem dager å fullføre.

– Remdesivir-kuren tar vanligvis fem dager, så det er sannsynlig at han må være på sykehuset til han har fullført behandlingen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen til TV 2.

BEHANDLING: Steinar Madsen i Legemiddelverket forteller at behandlingen med Remdesivir tar fem dager. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Får Remdesivir

Remdesivir er et legemiddel som opprinnelig ble utviklet for å behandle ebola, men som ikke er blitt godkjent til det. I stedet har legemiddelet i flere land, blant annet Norge, blitt godkjent til behandling av koronapasienter.

– Remdesivir er et antiviralt legemiddel som gjør at det dannes færre viruspartikler i kroppen. Medisinen gjør at det blir mindre alvorlig sykdom og at kroppen greier å kvitte seg med viruset fortere enn uten Remdesivir, forklarer Madsen.

Ifølge Espen Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, har medisinen vist seg gunstig ved at den kan forkorte sykdomsforløpet til noen som er smittet av korona.

– Den har derimot ikke vist seg å kunne påvirke overlevelsen til personer som blir alvorlig syke, sier han.

Eksperimentell behandling

Presidenten behandles også med koronamedisin som foreløpig ikke er godkjent som legemiddel.

Trump har mottatt en åttegrams enkeltdose bestående av en rekke ulike antistoffer, utviklet av selskapet Regeneron.

Behandlingen kombinerer to monoklonale antistoffer, og er skapt for å stanse spredningen av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19.

– Medisinen består av antistoffer som binner seg til viruset, som gjør at de ikke kommer inn i cellene. Viruset må inn i cellene for å formere seg, så hvis man hindrer det, kan man forebygge sykdom, sier Madsen.

– Virker det?

– Vi vet at det virker. Det har vært gjort undersøkelser på et ganske stort antall pasienter og det har lovende resultater, men det pågår en stor undersøkelse nå slik at vi får sikrere data. Det er en behandling som trolig har lav risiko, sier han.

Nakstad er enig i at studiene så langt har vist lovende resultater.

– Medisinen er i en tidlig utviklingsfase hvor det er indikasjoner på at medisinen kan være lovende, men det er altfor tidlig å si noe sikkert om det, sier han.

TIL SYKEHUS: President Donald Trump idet han går om bord i helikopteret som skulle fly han til sykehuset fredag. Foto: Leah Millis

Styrker immunforsvaret

Trump tar også en rekke andre medisiner. Disse inkluderer blant annet en daglig en cocktail av sink, vitamin D og melatonin. Alle disse tilskuddene har blitt foreslått som en mulig behandling mot covid-19.

– Sinkmangel og D-vitaminmangel svekker immunforsvaret, så det er for å være på den sikre siden. Han får også magesårs-medisin, som kanskje også kan motvirke covid-19-sykdom, sier Nakstad.

Presidentens kamp

Selv om presidenten er satt på mange medisiner med risiko for bivirkninger, sier Madsen at han har et stort apparat rundt seg.

– Flere av stoffene er velkjente og gir ingen bivirkning. De nye medisinene kan gi bivirkninger og derfor følges alle disse pasientene veldig godt opp. Han har det de beste legene og ekspertene rundt seg, sier han.

Alle medisinene som Trump tar er ment å hjelpe kroppen til å få opp immunforsvaret.

– Til syvende og sist er det hans egen kropp som må kvitte seg med viruset, sier Madsen.

SYKEHUSET: Presidenten ankom Walter Reed Hospital sent fredag kveld. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

Egen avdeling

Trump vil være under nøye oppsyn på Walter Reed National Military Medical Center de neste dagene. Militærsykehuset ligger i Baltimore, like nord for Washington D.C.

Her har presidenten sin egen avdeling, som rommer en egen intensivavdeling, et kjøkken og konferanserom. Ifølge pressesekretær McEnany vil Trump jobbe herfra de neste dagene, selv om presidentens timeplan lørdag foreløpig er tom.

– Jeg tror jeg klarer meg veldig bra, men vi skal forsikre oss om at ting ordner seg, sier presidenten i en forhåndsinnspilt videohilsen til det amerikanske folk.

Det er Trumps første offentlige uttalelse siden nyheten om koronasmitten ble kjent tidlig fredag morgen.