Slapp med skrekken etter Mørk-blemme

Etter en jevn batalje mot regjerende europamester Frankrike kunne Norge til slutt juble for ettmålsseier. Det kunne fort sett annerledes ut.

Norge - Frankrike 29- 28 (16-16)

Etter sjumålsseieren mot Danmark torsdag, fikk håndballjentene en langt tøffere kamp i den andre i kampen i Golden League. Til tross for en kjempestart mot Frankrike, hvor Norge på et tidspunkt ledet med fem mål i den første omgangen, sto det 16-16 til pause.

Etter hvilen klarte Norge å bikke kampen til sitt favør. Anført av Veronica Kristiansen, som ble Norges toppscorer med ni mål, endte til slutt en jevn batalje med en 29-28-seier.



I sluttsekundene rotet Norge bort ballen i angrep og Frankrike kontret. Men avslutningen fra Laura Flippes i siste sekund gikk over mål, og Norge slapp med skrekken.



– Vi gir Frankrike den muligheten, kommenterte en forbauset Harald Bredeli.

– Der skal Nora Mørk ta det frikastet og stoppe opp. Man skal aldri prøve å dytte den til linjen på den måten. Vi er heldig at Flippes er så svak i akkurat den siste avslutningen. Vi gir dem muligheten og slipper dem inn igjen i matchen. Det er en dårlig vurdering offensivt, fulgte ekspertkommentator Bent Svele opp.



– Det er en slitekamp og vi kriger gjennom hele kampen. Det er morsomt å spille sånne kamper, sa Veronica Kristiansen etter kampen.

Kanonstart fra Herrem

Camilla Herrem startet kampen på utsøkt vis. Først lobbet hun inn kampens første, og like etter «tricket» den rutinerte kantspilleren inn 2-0. Før ni minutter var spilt i Danmark, hadde Herrem notert seg for fem mål på like mange forsøk.



– Camilla har vært ekstremt god i den første omgangen. Hun har vært god både fra kanten og i kontra, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin i pausen.

Halvveis ut i den første omgangen ledet Norge 12-7, men plutselig var kampen snudd. Sju minutter før pause ledet de franske jentene 15-13. Norge hevet seg litt på tampen av omgangen, og stillingen halvveis var 16-16.

– Det har vært en veldig severdig kamp så langt. Frankrike kommer tilbake og plutselig er hele kampen snudd. Det har vært litt for mange tekniske feil, og det defensive må strammes opp til andre omgang.

Lagene fulgte hverandre tett etter pause, og med ti minutter igjen sto det 25-24 i favør Norge. I sluttminuttene holdt håndballjentene unna, og kunne til slutt juble for to av to seirer i turneringen.



Norge avslutter Golden League mot Montenegro søndag. Den kampen kampen kan du se på TV 2 og Sumo fra klokken 14:45.