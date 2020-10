Da Tilda (22) fikk et «dickpic» på snapchat gjorde hun noe uvanlig

I 2018 la Tilda Kilponen Persson fra Hässleholm i Skåne i Sverige til en mann på Snapchat.

– Det startet med at han ville legge meg til på Snapchat. Det var noe jeg gikk med på. Jeg tenkte at jeg i utgangspunktet skal kunne prate med folk uten at det skjer noe, sier Tilda.

Saken er også omtalt av svenske Expressen.

– Dagen etter sendte han bilde av kjønnsorganet sitt. Jeg sa til han at han ikke kunne gjøre slikt. Jeg synes det var veldig ekkelt, sier hun.

Hun forteller at han ikke avsluttet kontakten av den grunn.

– Han fortsatte å sende meg meldinger. Han spurte meg også om jeg kunne vise meg for han. Det takket jeg blankt nei til, sier Tilda.

Så valgte Tilda å blokkere mannen på alle sine kontoer. Men før det gjorde hun én ting.

– Jeg sa til han at jeg skulle sende hva han hadde gjort til moren hans, så jeg sendte moren en melding der jeg forklarte hva sønnen hadde gjort. Etter det skjedde det ikke mer, sier hun.

SOSIALE MEDIER: Slik svarte Tilda mannen som sendte henne dickpic på Snapchat. Foto: Skjermdump, privat

Ikke første gangen

Tilda sier at hun i etterkant fant ut at hun ikke var den eneste som hadde blitt utsatt for mannens oppførsel.

På Facebook kom hun nemlig i kontakt med flere kvinner som hadde lignende opplevelser med mannen.

– Jeg fikk vite at han hadde gjort mye tidligere. Han har blant annet trakassert en mindreårig jente og generelt oppført seg idiotisk overfor kvinner, sier Tilda.

Gikk til anmeldelse

Etter litt bestemte Tilda seg for at hendelsen ikke kunne gå upåaktet hen og snakket med flere kvinner som hadde blitt utsatt for lignende ting av mannen.

– Jeg og noen andre kvinner anmeldte han. Jeg snakket med politiet og forklarte hva som hadde skjedd. Jeg hadde også tatt skjermbilde av alle samtalene våre, sier hun.

Og etter en stund ble det besluttet at det skulle bli rettssak.

– Hadde jeg vært den eneste er det ikke sikkert det hadde blitt noe. Det er viktig å anmelde med en gang, sier Tilda.

Men når rettssaken nærmet seg begynte hun å grue seg.

– Jeg gruet meg litt til rettssaken, men når jeg gikk inn i rettssalen og så hvor liten han så ut, og hvor mye han skammet seg var det verdt det. Jeg følte meg modig, sier hun.

Og i september i år ble mannen dømt til betale bot etter at han ble funnet skyldig i tre tilfeller av seksuell trakassering.

Velkjent problem

Tilda sier hun opplever at å få tilsendt dickpics har blitt et utbredt problem.

– Det hender veldig ofte. Jeg har snakket med venninner om det og alle opplever å få det ofte, sier hun.

Hun sier at man bør anmelde slikt hvis man kan.

– Jeg har sagt ifra til andre som har gjort det samme om at det ikke er grei. Ofte er brukerne anonyme og det er vanskelig å finne ut hvem som står bak, sier hun.

Et tema som bør belyses

Tilda sier hun har valgt å snakke om temaet i media fordi hun mener fenomenet er blitt vanlig og at det ikke er greit.

– Jeg synes det er helt idiotisk. Det er seksuell trakassering og man kan spørre seg hvorfor noen vil sende noe slikt. Tenk over hva du hadde syntes om din søster eller mor mottok noe slikt?

Hun oppfordrer også kvinner som blir utsatt for dette om å tørre å varsle.

– Våg å anmelde. Det kan hende det blir rettssak og dom. Dicpics har blitt kjempevanlig, og hvis man ikke vil motta disse er det viktig at man står opp for seg selv, for det er ikke greit, sier Tilda.

Hun oppfordrer også foreldre til å snakke med barna sine om hvordan man skal oppføre seg på nett.

– Jeg tror det er viktig at foreldre snakker med barna sine om at dette ikke er greit, for det er faktisk seksuell trakassering, sier hun.

Massiv respons

I etterkant av at Expressen skrev om saken har Tilda fått masse støtte for å ha fortalt historien sin.

– Det er mange som har heiet på meg og som har sett problemet. Noen har også poengtert at jeg ikke burde lagt han til i første omgang.

Men det er også noen som har kritisert henne.

– Jeg tar ikke den kritikken tungt. Jeg må kunne legge til hvem jeg vil uten å skulle forvente at jeg får et dikpick i retur, sier hun.