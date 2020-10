Mourinho tar feil – her er beviset på at United ikke får for mange straffer

Se Manchester United-Tottenham søndag fra 17.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Se TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedts analyse øverst!

Manchester United mot Tottenham. Ole Gunnar Solskjær mot José Mourinho. Den siste uken har begge to bidratt til at alt ligger til rette for et fyrverkeri av en fotballkamp.

Begge lagene står med én seier hittil. United har spilt to kamper, mens Tottenham har spilt tre. Dermed er begge lag avhengige av å vinne søndagens batalje for å ikke la lagene i front stikke av på tabellen.

Den siste uken har de to managerne sendt stikk til hverandre. Solskjær med glimt i øyet, mens Mourinho har vært mer krass i sine kommentarer.

Det hele handler om at Manchester United får flere straffespark enn motstanderne.

Hvem har rett, Mourinho eller Solskjær? Stem i TV 2 Sportens app

Solskjær-spøk ble møtt av stikk fra Mourinho

Det hele startet med Tottenhams kamp mot Shkendija i Europa League. Der avdekket Mourinho og Spurs-keeper Joe Hart at målene var for små, og bildet av Mourinho som strakk seg etter tverrliggeren gikk viralt.

Da United forrige lørdag slo Brighton valgte Solskjær å gjøre en spøk ut av bildet som hadde gått viralt. Brighton traff treverket hele fem ganger i kampen. Med et glimt i øyet sa nordmannen at de måtte være glade for at portugiseren ikke hadde vært der for å måle målstengene.

En spøk Mourinho svarte senere.

– Nei, for jeg vet at målstengene er i orden. Jeg tror Ole var så overrasket og glad for det som skjedde med laget hans at han dro den spøken, innledet Mourinho i intervju med Sky Sports.

– Men jeg forstår at målstengene ikke er viktige for ham. For ham er det som er viktig størrelsen 16-meteren. Han ville aldri akseptert å spille med en 15-meter. Jeg tror han hadde foretrukket en 20-meter. For ham ville det vært bedre, fortsatte Mourinho.

Trolig siktet Mourinho til alle straffene Manchester United fikk forrige sesong.

Under fredagens United-pressekonferanse tonet Solskjær det hele ned da han valgte å hylle Mourinho og understreke at det var uskyldige kommentarer.

Mourinho tar feil

Nå har TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt gått gjennom samtlige straffesituasjoner fra starten av forrige sesong, som har gitt Manchester United muligheten til å score fra krittmerket.

24 straffespark i alle turneringer. Et tall som er klart høyere enn alle andre lag i de største europeiske ligaene.

– I Premier League har Manchester United fått straffespark i 36 prosent av kampene. Det er høye tall og det sier seg selv at det har vært en viktig bidragsyter for Uniteds seire, sier Thorstvedt.

Everton, Sheffield United og Newcastle fikk alle kun én straffe hver forrige Premier League-sesong. Liverpool fikk fem, mens Manchester City som var flest ganger i motstanders boks fikk elleve straffespark.

Manchester United fikk 14.

– Dette får selvsagt noen supportere til å si at storlag manipulerer dommerne, som da gir flere straffer til dem.

Etter å ha sett på samtlige av Uniteds straffe-situasjoner, mener Thorstvedt at kun tre av dem er feilaktig dømt.

– På grunnlag av dette mener jeg at vi ikke kan si de blir favorisert. VAR har kommet inn for å gjøre disse avgjørelsene tryggere. Det har vært mye snakk om hands, men United har kun fått fire straffer etter handssituasjoner, sier TV 2s ekspert.

Derfor får United så mange straffespark

– Hvorfor får Manchester United så mange straffespark? spør Thorstvedt før han svarer på sitt eget spørsmål.

– Ole Gunnar har lansert en teori om at det er spillertypene som gjør det. Og ja, de har mange raske spillere foran på banen. Mange av straffene kommer av akkurat dette. Raske spillere som setter full fart inn i boksen, sier Thorstvedt.

Men nå tror eksperten at det høye antallet straffespark vil synke fremover.

– For noen sesonger siden fikk Bournemouth utrolig mange straffer, men så tørket det opp. Crystal Palace fikk ti straffespark for tre sesonger siden, så fikk de elleve straffespark sesongen etterpå. Forrige sesong fikk de kun tre. Motstanderne har lært hva Wilfried Zaha og gjengen prøvde på. Så da blir spørsmålet om motstanderne nå kommer til å lære hva Marcus Rashford og gjengen prøver på.

Hvem har rett, Mourinho eller Solskjær? Stem i TV 2 Sportens app