Begge de døde i Moelv-brannen er identifisert

Begge personene som mistet livet i brannen i et næringsbygg på Moelv tidligere i uken, er nå identifisert. Politiet vil foreløpig ikke si noe om dødsårsaken.

Politiet fikk melding om brannen i 7-tiden onsdag morgen. Da sto en stor del av taket på næringsbygget i flammer.

En person som tidlig ble meldt savnet ble seinere funnet død, og torsdag kveld ble det funnet enda en død person i brannruinene.

– Vi etterforsker saken med alle tilgjengelige midler. Kripos bistår også i saken, sier politiadvokat Sten Floor Nelson til TV 2.

Ser etter relasjon mellom de to omkomne

Han sier politiet fortsatt står ved teorien om at det har skjedd noe kriminelt.

– Undersøkelsene vi til nå har gjort styrker den teorien, sier Floor Nelson.

Fredag ble det gjennomført ytterligere søk med hunder på den store branntomten.

Begge personene som er funnet omkommet er nå identifisert etter at det er gjennomført obduksjon, men politiet vil foreløpig ikke si noe om dødsårsaken.

– Nå som identitet er fastslått er det lettere å snevre inn etterforskningen. Det som er interessant nå er å finne ut hvilken relasjon de to hadde og hva de har gjort i tiden før brannen, sier Floor Nelson.

Ukjent årsak til brannen

Brannårsaken er også noe som blir etterforsket, uten at det til nå har gitt noe svar.

– Brannårsaken er fortsatt ukjent. Det har blitt gjennomført tekniske undersøkelser på stedet frem til nå, og flere undersøkelser vil bli gjort i løpet av helgen,sier politiadvokaten.

Han forklarer også at det er et stort område som søkes i, og at mange har hatt tilgang til lokalet.

– Det er et gammelt fabrikklokale som de seneste årene har fungert som lagerhotell. Det betyr at mange forskjellige personer og organisasjoner har hatt tilgang, sier Floor Nelson.

Etterlyser tips

Politiadvokaten ber også folk som kanskje har sett noe om å ta kontakt.

– Vi er fortsatt interessert i tips fra publikum, sier han.

Politiet opplyser i en pressemelding at de pårørende ber om ro i saken, og ikke ønsker å bli kontaktet av pressen.