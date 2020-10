Bekreftet koronasmitte hos ni personer i Donald Trumps krets

Fredag ble det kjent at president Donald Trump og førstedame Melania Trump har fått påvist smitte av koronaviruset. Dette skjedde kort tid etter at presidentens rådgiver Hope Hicks testet positivt på koronaviruset, og tilfellene knyttes til hverandre. Trump ble fredag kveld innlagt på sykehus.

Avisa New York Times oppdaterer løpende hvilke av Trumps nærkontakter som har testet positivt og negativt for koronaviruset. I Trumps umiddelbare krets er det ytterligere seks personer som har fått påvist viruset: de republikanske senatorene Mike Lee og Thom Tillis, Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway, valgkampsjefen Bill Stepien, leder for republikanernes nasjonalkomité Ronna McDaniel, og John I. Jenkins som er leder for University of Notre Dame.

Ifølge CNN er dessuten tre journalister som arbeider i Det hvite hus, samt en ansatt i presseavdelingen smittet.

