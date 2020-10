Raja med ny millionstøtte til scener og museer

Kulturminister Abid Raja (V) besøkte lørdag Bergen for å gi noen gode nyheter til store kulturinstitusjoner rundt om i landet som er rammet av koronakrisen.

I statsbudsjettet, som legges fram neste uke, er det satt av 200 millioner kroner i krisestøtte til sceneinstitusjoner og museer. Pengene skal gå til institusjoner som mottar mer enn 60 prosent offentlig støtte, blant annet Operaen, Nationaltheatret og Det Norske Teatret i Oslo og Den Nationale Scene i Bergen.

Også Kode i Bergen, museet i Trøndelag og Teknisk museum i Oslo er blant dem som vil motta penger fra tilskuddsordningen.

I tillegg setter regjeringen av penger til å starte vedlikehold av Ole Bulls hjem og til et nytt verksted for Den Nationale Scene i Bergen.

– En håndsrekning

De 200 millionene fordeles etter en nøkkel regnet ut fra hvor stor andel av billettinntektene de taper på grunn av koronarestriksjonene.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker at institusjonene skal holde hjulene i gang. Frilansere, som dansere og skuespillere, får oppdrag av institusjonene. Dette er en håndsrekning også til dem, sier Raja til NTB.

På spørsmål om hvor mye de 200 millionene utgjør av det totale fallet i billettinntekter for disse institusjonen, medgir Raja at det er en liten andel. Men han viser også til at disse institusjonene fra før mottar mye støtte fra det offentlige.

Raja understreker at dette er en hjelp for våren 2021, og antyder at det kan komme penger for resten av 2021 i revidert nasjonalbudsjett, dersom det er behov for det.

Vil sikre praktbygg

Regjeringen vil også sette av 9,5 millioner kroner til å komme i gang med vedlikehold av Ole Bull-villaen på Lysøen. Noe av pengene skal også gå til å utrede hva som trengs for å sikre at det 147 år gamle praktbygget ikke råtner bort.

– Vi vet det ikke er nok. Men et sånt prosjekt vil ta flere år før det er i mål, understreker Raja, og tilføyer:

– Vi skriver i budsjettet at vi kommer til å følge prosjektet nøye, og i det ligger det en forpliktelse om at vi kommer til å følge opp.

Han legger ikke skjul på at han er fornøyd med å få satt en sum penger til det spesielle bygget i budsjettet, og viser til at konsulentrapporten som pekte ut problemene kom så sent som i sommer. Ifølge rapporten vil det koste om lag 20 millioner kroner å redde bygget, skrev Bergens Tidende.

Raja fikk se forfallet med selvsyn da han besøkte stedet i august.

Museet Kode, som eier Ole Bull-villaen, får i tillegg 6 millioner kroner gjennom kriseordningen for tapte billettinntekter.

– Kjempefint, sier Petter Snare, sjef for Kode.

Teaterverksted

Også Den Nationale Scene i Bergen kan glede seg over en egen post på kulturbudsjettet for neste år. Regjeringen setter av 10 millioner kroner til at teatret kan skaffe seg et verksted og lager for kulisser. Flere løsninger har vært diskutert, blant annet et påbygg ut det fredede teaterbygget.

Men Raja opplyser at han er blitt enig med teatersjef Stefan Larsson om at de i stedet finner seg lokaler et annet sted i byen. Det er billigere og raskere, påpeker kulturministeren. Pengene fra statsbudsjettet skal både gå til et midlertidig verksted og til å utrede en permanent løsning.

Den Nationale Scene får i tillegg 8 millioner kroner fra tilskuddsordningen for første halvår 2021.

– Lille julaften, sier DNS-sjefen.

Kritisert

Regjeringen ga også i vår krisestøtte til scener og museer på 200 millioner kroner, og har opprettet en stimuleringsordning på 900 millioner kroner til den delen av kultursektoren som mottar mindre offentlig støtte enn de store institusjonene. Det er dessuten opprettet ordninger for å kompensere for tapte billettinntekter og deltakeravgifter innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren.

Likevel har Raja og regjeringen fått en mye kritikk for ikke å gi nok støtte til kulturlivet, blant annet frilansere, arrangører og underleverandører, som mister levebrødet helt eller delvis på grunn av koronatiltakene.