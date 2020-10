Mistenkt bombe ved pride-arrangement i Sverige

Svensk politi har funnet noe som ligner en hjemmelaget bombe der det skulle avholdes et pride-arrangement i byen Askersund.

Politiet har sperret av et område rundt et vanntårn i byen, som har omkring 4.000 innbyggere og ligger nær Örebro.

Svensk politis nasjonale bombegruppe er på vei til stedet og vil trolig være på plass i 14.30-tiden.

– Det er en gjenstand som ser ut som en bombe, og så er spørsmålet om den er skarp eller ikke, sier politiets talsperson Stefan Wickberg.

Politiet mistenker at det kan være en forbindelse mellom den mistenkte bomben og et pride-arrangement som skulle holdes på stedet lørdag.

Wickberg forteller at bomben ser hjemmelaget ut.

Et kunstverk som består av et stort regnbueflagg som bekler vanntårnet skulle innvies klokka 11 lørdag. Byen har pride-uke, et arrangement som tidligere skal ha mottatt trusler.