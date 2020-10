Lasse Kjus om børssmellene: – Det er veldig ubehagelig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hvis du ikke kan stå i et tap så må du finne på noe annet å gjøre, sier Lasse Kjus. I dette intervjuet med Dorthe Skappel åpner han opp om tomheten etter karrieren, millionene han har satset, og hvordan han er som familiefar.

– I min svigerfamilie så står jakt veldig sterkt, så jeg fikk beskjed: «når du legger opp så skal du være med på jakta».

Lasse Kjus har invitert med seg Dorthe Skappel på skytekino på Stovner i Oslo. Med tunge rifler og skarp ammunisjon skyter de mot dyr i bevegelse på et lerret. Jakt har nemlig blitt en viktig hobby for Kjus etter at han la opp i 2006.

– Jeg er velig glad for at jeg har jakt. Det er et sted jeg liker å være, jeg treffer folk som jeg liker å være sammen med, forklarer Kjus.

Helt utslitt etter karrieren

Men rett etter at Kjus la alpinskiene på hylla så var han ikke interessert i mer fart og spenning. Han følte seg sliten og tom.

– Jeg hadde egentlig bare lyst på et rolig liv. Nå holder det. Du vet hvordan det er hvis du har slitt deg helt ut på en treningsøkt, du er helt utslitt og vil bare legge deg på sofaen etterpå. Sånn var slutten av karrieren min, forteller Kjus, og fortsetter:

– Jeg var helt utslitt, det tok meg to år å ta meg inn igjen, så begynte jeg å få energien tilbake.

– Hva gjorde du på de to årene da?

– Levde det rolige liv. Det å bli kvitt konkurransene og det momentet der. Presset ikke minst. Det var utrolig behagelig, sier mannen som blir 50 i januar.

Satset på børsen

Men Lasse Kjus kan langt mer enn å jakte. Da han la opp hadde han allerede stor suksess med sitt klesmerke «KJUS», og han har gått tungt inn på aksjemarkedet. Der har han i mange år svingt mellom underskudd og overskudd, men nylig meldte Dagens Næringsliv at han i 2019 hadde sitt beste år på lenge.

Årsregnskapet til Kjus Holding AS viser at den tidligere alpinisten gikk med et overksudd på 12,4 millioner kroner i fjor. Det er en kraftig forbedring fra fjoråret, da han tapte 3,7 millioner før skatt.

– Jeg har vært heldig noen ganger. Truffet riktig, fått noen gode muligheter. Men så har jeg også gjort noen dårlige valg på veien. Det viktigste er at du forstår hva du investerer i, forteller Kjus til God kveld Norge.

Kjus Holding hadde ved utgangen av fjoråret totale bokførte verdier for over 61 millioner kroner.

I følge Nettavisen så har Kjus har plassert en del av pengene i selskaper som Norgesski, som selger eiendommer på Hafjell, Funky Frozen Yogurt, Smoothie Xchange, og den mexicanske restauranten El Camino på Frogner.

Må tåle milliontap

Men når man satser så må man også være forberedt på tap. I det røde året 2018 tapte han stort på aksjeinvesteringer i olje- og offshoresektoren, og nylig kom det frem at han har kjøpt aksjer i Tide Forsikring for 6,7 millioner. Finanstilsynet forlangte i sommer en omgående sletting av Tide Forsikring.

– Jeg har hatt en del gode gevinster, og en del bitre tap. Men hvis man ikke greier å stå i begge deler på en ordentlig måte så få man finne på noe annet å gjøre, sier en rolig Kjus.

Skappel lurer på om han blir redd for fremtiden til de fire barna sine da han går på reelle tap.

– Ja, man blir det. Det er veldig ubehagelig. Når ting går galt så er det tunge dager. Men da må man gå på jobb da, og prøve å løse opp i det, svarer Kjus.

Vil sikre fremtiden til barna

På langsikt så har Kjus et mål om å trygge fremtiden økonomisk, slik at barna kan vokse opp i et allsidig hjem.

– Jeg har lyst til å bruke nok tid hjemme med barna, og at jeg har muligheten til å følge opp de, sier han.

– Hva slags far er du egentlig?

– Jeg har et mantra som jeg prøver å følge. Det er at ingen skal mislike barna mine fordi jeg ikke er streng nok. Det er bedre at de misliker meg fordi jeg er for streng, forteller Kjus.

– Jeg vil at de skal kunne møte andre mennesker, og at de menneskene de treffer på veien synes de er ordentlige mennesker. Det er målet, så får vi håper vi får det til, avslutter den tidligere alpinisten.