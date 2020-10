Tre ulykker på seks uker utenfor huset til Claus (51): – Ikke overrasket

-Claus Selle (51) hadde hjemmekontor lørdag 26. september.

Etter en periode med innbrudd i området, valgte familien å installere kameraer rundt huset. Denne lørdagen stod ett av dem vendt ut mot veien.

ULYKKER: Claus Selle og familien har hatt åtte ulykker rett utenfor døra siden de flyttet inn huset sitt på Lørenfallet i Lillestrøm Kommune. Foto: Privat

– Det hadde akkurat vært heftig uvær, så jeg drev og justerte kameraene for å få de tilbake i posisjon. Så hørte jeg den velkjente lyden, som jeg har hørt så mange ganger før, forteller Selle.

En rød bil hadde havnet i grøfta og gjorde så en spektakulær volt.

– Det var et skikkelig smell. Det er 40-sone her, men det er det ingen som bryr seg om, så jeg ble ikke akkurat overrasket, sier han.

Se videoen i toppen av saken.

360 grader

Bilen snurret 360 grader rundt, samtidig som den spant 180 grader.

– Jeg løp og hentet en trafikk-kjegle og satte den foran bilen mens jeg varslet politiet. Så løp jeg opp til bilen for å se om noen trengte hjelp. Da jeg kom frem var føreren borte, sier Selle.

Det var synlig at bilen hadde fått seg en skikkelig trøkk. Førersetet var blant annet brukket. Selle skrudde av motoren og satt på håndbrekket. Så kom han på at han drev med kameraet da uhellet sjekket. Hele hendelsen hadde blitt fanget på film.

ULYKKE: Nødetatene på stedet etter ulykken. Føreren var forsvunnet. Foto: Claus Selle

Trolig ruspåvirket

Politiet opplyste til Romerikes blad, som omtalte saken først, at de kom i kontakt med eieren av bilen like etter ulykken.

– Han sier at han ikke har brukt bilen, men at han antar det er to personer som bor på samme adresse som har brukt den. De to personene, som er en mann og en kvinne i 40-åra, er pågrepet av politiet da det ble funnet narkotika i boligen deres, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, til avisen.

Det var ukjent for operasjonslederen hva slags relasjon det er mellom de pågrepne personene og bileieren.

– Kvinnen fremsto som ruset. Hun er også etterlyst av politiet for å ikke ha møtt til soning for et tidligere forhold, samt at vi fant mobiltelefonen hennes i bilen.

Tre ulykker på seks uker

– Jeg bor på et typisk gjennomkjøringssted. Alle skal bare forbi og da bryr de seg ikke om hastigheten. Folk må våkne opp, for det er bare dumt, sier han oppgitt.

HJULSPOR: Det er tydelige spor i grøfta etter ulykken. Foto: Claus Selle

Ifølge Selle har det vært tre ulykker på seks uker rett utenfor huset hans. I løpet av de 24 årene familien har bodd i huset på Lørenfallet har det skjedd 9 ulykker.

– Første gang ble vi ganske nervøse. Da fikk vi en bil inn i hagen hvor ungene, som var på tre og fire år da, pleide å leke, sier han.

Han tok kontakt med Vegvesenet og spurte om det var mulig å sette opp et autovern langs gjerdet foran huset. Det ville de ikke, ifølge han.

– Det ville være farlig for bilene, sa de ifølge Selle.

Han tok derfor saken i egne hender og bygde et nytt gjerde med betongfundament i håp om at bilene ikke skulle fly inn i hagen.

Etter tre ferske ulykker den siste tiden har endelig Fylkeskommunen tatt kontakt.

– De har kommet med et forslag, som jeg ikke var helt fornøyd, så jeg har kommet med et motforslag. Siden har jeg ikke hørt noe, sier han.