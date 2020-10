Arsenal-legenden innrømmer: – Jeg fikk tilbud om å ta over Manchester United

Etter at Arséne Wenger (70) la opp som fotballtrener i 2018 har det vært relativt stille fra franskmannen.

Wenger er den manageren som har sittet lengst i en Premier League-klubb. I hele 22 år ledet han Arsenal med jernhånd. Tre ganger vant han Premier League, samt syv FA-cuptrofeer.

Nå har den pensjonerte fotballtreneren kommet med opplysninger som kunne ha endret hele Premier League-historien. Overfor The Times innrømmer Wenger at han takket nei til en av sine største rivaler på balløya.

– Ja, jeg fikk et tilbud om å ta over Manchester United.

Wenger ønsker ikke å si til avisen når dette tilbudet skal ha kommet. Men avisen sitter på opplysninger som sier at det skal ha vært i 2000/2001-sesongen.

Ferguson skal ha vurdert å legge opp, noe som sørget for at United-sjefene Martin Edwards og Peter Kenyon tok kontakt med franskmannen. Etter at Wenger hadde takket nei endre Ferguson mening og ble i klubben i 12 år til.

Har takket nei til de fleste storklubbene

Wenger var trofast til Arsenal og sørget for at spillere som Thierry Henry, Cesc Fabregas, Patrick Vieira, Robert Pires og Robin van Persie står igjen som noen av Premier Leagues største profiler gjennom tidene.

Til The Times sier 70-åringen at han også takket nei til flere andre klubber gjennom årene, de fleste etter at han ga seg i Arsenal.

– Jeg har fått tilbud fra Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Juventus og det franske landslaget. PSG har også tilbudt meg jobben hos dem noen ganger, innrømmer Wenger.

Wenger og Sir Alex Ferguson var store konkurrenter gjennom 15 år og flere av bataljene blir sett på som noen av ligaens største øyeblikk gjennom tidene.

– Vi har mye respekt for hverandre i dag, men det har vært perioder i karrierene våre hvor forholdet har vært tøft, veldig tøft, sier 70-åringen til The Times.