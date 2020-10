Fotballryktene: Solskjærs første kjøp på vei til erkerival

Leeds United skal ha lagt inn et bud på Manchester Uniteds lynving, Daniel James. Marcelo Bielsa og Leeds skal være villige til å betale 300 millioner kroner for waliseren, ifølge Football Insider.

Den siste uken har Chelsea-forsvarer Antonio Rüdiger vært ryktet til Tottenham. Nå skal Jens Petter Hauges nye klubb, AC Milan ha meldt seg på i kampen om tyskeren. Ifølge Calcio Mercato skal den italienske storklubben ha kontaktet Rüdigers representanter fredag for å få i havn en låneavtale ut sesongen.

AC Milan skal også være interessert i å låne Manchester United-backen Diego Dalot. Overgangsguruen Gianluca Di Marzio hevder at portugiseren lørdag vil reise til Milano for å gjennomføre den medisinske testen.

Fulham skal ha lagt inn et overraskende bud på Barcelonas stortalent Jean-Clair Todibo. Midtstopperen ble hentet til Barcelona som et av verdens største talenter, men har ikke fått tilliten han har trengt for å utvikle seg. Nå kan en overgang verdt 200 millioner til Fulham være neste steg. Men ifølge Sport kommer Barcelona til å sikre seg en tilbakekjøpsklausul i avtalen.

Det portugisiske mediet TVI 24 skriver lørdag at Manchester United har store problemer med å signere Porto-back Alex Telles. De røde djevlene skal hittil kun ha tilbudt Porto halvparten av det de krever for brasilianeren.

Bayern München jaktet forrige sesong Chelseas juvel Callum Hudson-Odoi uten å få napp. Nå forsøker de på nytt, men denne gangen handler det om et lån av 19-åringen, hevder Sky Sports.