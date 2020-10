Det egentlige marerittscenarioet i USA: En syk visepresident

På tampen av en valgkamp og på trappen av et presidentvalg.

Da den amerikanske presidenten ble bekreftet koronasmittet fredag, var det mange som stilte spørsmålet om hva som skjer hvis han blir så syk at han blir forhindret fra sine plikter som president.

Dersom han skulle bli alvorlig syk, er det visepresident Mike Pence som overtar som fungerende president.

Men hva skjer dersom både Trump og Pence blir syke? Hvem tar over da?

Testes daglig

Ifølge New York Times og flere andre amerikanske medier testet Mike Pence negativt fredag. Dermed skal han etter planen fortsette valgkampen, inkludert den kommende visepresidentdebatten på onsdag kveld lokal tid.

– Han er ved god helse og fri til å fortsette sine normale aktiviteter. Slik rutinen har vært i flere måneder, blir visepresidenten testet for covid-19 hver dag, sa talsperson Devin O’Malley i en uttalelse gjengitt av avisen.

De fleste amerikanere antar sannsynligvis at regjeringen har avklart og avgjort spørsmålene om hvem som overtar i Det hvite hus i krisesituasjoner.

Men ifølge Politico er det to store problemer med amerikanske etterfølgeregler som tilfører enorm usikkerhet.

VISEPRESIDENT: President Donald Trump ankommer Rose Garden i Det hvite hus sammen med visepresident Mike Pence for å snakke om koronatesting under et event 28. september. Foto: Evan Vucci / AP

To scenarioer

Den 25 tilleggsbestemmelsen i den amerikanske grunnloven tar for seg hva som skjer hvis presidenten trekker seg, dør eller blir syk i embetet. Den sier derimot ingenting om hva som skjer dersom en visepresident blir syk eller satt ut av spill.

Dette førte blant annet til at Dick Cheney skrev et hemmelig oppsigelsesbrev i 2001, som han ba advokaten skjule frem til hjerteproblemene eventuelt skulle gjøre han ute av stand til å fungere som visepresident. Om uhellet var ute skulle brevet gis til president George W. Bush, som igjen kunne velge hvor hvorvidt brevet skulle offentliggjøres.

Politico peker også på et annet, og muligens enda mer problematisk scenario.

Dersom ikke visepresident Mike Pence er frisk til å overta, er det lederen i Representantenes hus i Kongressen, Demokraten Nancy Pelosi, som fungerer som president.

Avisen mener at denne «arveplanen», som Kongressen legger til grunn, er uklar og at den faktisk kan være grunnlovsstridig. Det er fortsatt en åpen debatt om lederen faktisk er berettiget til å ta over.

NESTE: Etter visepresident Mike Pence, er det lederen i Representantenes hus i Kongressen, Demokraten Nancy Pelosi, som fungerer som president. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Kan føre til splittelse

Politico skriver at det ikke er vanskelig å forestille seg et scenario der utenriksminister Mike Pompeo kan, med hjelp av en aggressiv advokatadvokat, William Barr, utfordre ethvert forsøk fra Nancy Pelosi på å stige opp til presidentskapet hvis både Trump og Pence er satt ut av spill av covid-19. Kanskje vil de til og med prøve å fremme at Pompeo juridisk sett er neste i køen for det fungerende presidentskapet.

Kan dette igjen få Nancy Pelosi til å påta seg det fungerende presidentskapet og avskjedige Barr for å stadfeste sin rett? Ville Barr behandle en slik ordre som legitim? Ville Høyesterett veie inn?

– Nasjonen vil da være dypt splittet på en svært uløselig måte over det helt grunnleggende spørsmålet: Hvem er den (fungerende) presidenten i USA?, skrev rettsviterne Jack Goldsmith og Ben Miller-Gootnick tilbake i mars i begynnelsen av pandemien.

Innlagt på sykehus

Donald Trump ble innlagt på Walter Reed National Military Medical Center fredag kveld norsk tid, for videre medisinsk vurdering.

– For sikkerhets skyld, og etter anbefalinger fra hans lege og medisinske eksperter, kommer presidenten til å jobbe fra presidentkontorene på Walter Reed de neste dagene, opplyste Det hvite hus.

Det skal ifølge Det hvite hus ikke være aktuelt å overføre presidentmakten til visepresident Mike Pence på nåværende tidspunkt.

Det hersker usikkerhet rundt presidentens helsetilstand. Det hvite hus omtaler presidentens symptomer som milde, mens flere amerikanske medier rapporter om at presidentens tilstand har forverret seg i løpet av fredagen.

Mike Pence er hverken smittet eller syk. Politico argumenterer likevel at om visepresidenten er ute av stand til å ta over om Trump blir alvorlig syk, så finnes det ikke en klar regelbok å følge i USA.