Politico: Trumps valgkampsjef koronasmittet

USAs president Donald Trumps valgkampsjef Bill Stepien har testet positivt for covid-19, ifølge Politico.

Stepien fikk diagnosen fredag kveld, skriver Politico , som siterer en høytstående tjenesteperson i valgkampstaben på at Stepien skal ha «milde influensalignende symptomer».

Personer med kjennskap til situasjonen sier at 42-åringen planlegger å være i karantene inntil han er friskmeldt, skriver nettstedet videre.

Nyheten er nok et tilbakeslag for presidentens valgkamp. Med 31 dager igjen til valget er presidenten innlagt på sykehus, og frykt for nye smittetilfeller preger det republikanske partiet.

Trump-valgkampens nestleder Justin Clark ventes å overta styringen for hovedkvarteret i Arlington, mens Stepien selv skal arbeide fra karantene og fortsatt ha kontroll på valgkamparbeidet.

Tidligere fredag kunngjorde Ronna McDaniel, lederen for Republikanernes nasjonalkomité, at hun er koronasmittet.