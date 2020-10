Trump behandles med remdesivir

Det opplyser presidentens lege i en uttalelse tidlig lørdag morgen norsk tid.

– Jeg har gleden av å meddele at presidenten klarer seg veldig bra. Han krever ikke tilførsel av oksygen, men etter samtaler med spesialister har vi bestemt oss for å starte behandling med remdesivir, skriver Trumps lege Sean Conley i en uttalelse publisert like etter klokken 05.30 norsk tid.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Conley opplyser videre at presidenten hviler på sykehuset etter å ha mottatt sin første dose remdesivir.

– Kjærlighet!!!

Like før Conleys uttalelse, kom Trump med sin egen oppdatering via Twitter.

– Det går bra, synes jeg! Takk til alle sammen. Kjærlighet!!! skriver presidenten.

Meldingen er Trump første siden en videohilsen publisert like etter klokken 00.30 norsk tid natt til lørdag. Også da uttrykte presidenten optimisme.

– Jeg tror jeg klarer meg veldig bra, men vi skal forsikre oss om at ting ordner seg, sa presidenten kort tid før han ble innlagt på militærsykehuset Walter Reed.

Ebola-medisinen Remdesivir har tidligere vist lovende resultater hos koronapasienter, og ble hastegodkjent for bruk i USA 1. mai i år. Medikamentet har tilsynelatende best effekt for pasienter som trenger tilførsel av oksygen, men som ikke er så syke at de er lagt i respirator, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Saken oppdateres.