Nye voldtektsanklager mot Weinstein

Filmprodusenten Harvey Weinstein er blitt siktet for seks nye punkter som knyttes til påståtte voldtekter mot to kvinner.

Den første hendelsen fant sted mellom september 2004 og september 2005 da Weinstein angivelig voldtok en kvinne på et hotell i Beverly Hills.

Den andre hendelsen dreier seg om en voldtektsanklage fra en annen kvinne ved to ulike anledninger i november 2009 og november 2010 på et hotell i Beverly Hills.

Det opplyste Los Angeles-fylkets offentlige anklager Jackie Lacey fredag.

De til sammen seks punktene som knyttes til de to hendelsene, kommer i tillegg til øvrige saker mot Weinstein. Totalt anklages han for voldtekt eller seksuelle overgrep mot fem kvinner i Los Angeles.

Tidligere i år ble 68-åringen i en domstol i New York dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelt overgrep, en dom han nå soner.

New York-dommen var en milepæl for Metoo-bevegelsen.

Nesten 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Salma Hayek, har fremsatt anklager mot Weinstein, som var en av de mektigste mennene i Hollywood.

Selv har han avvist alle anklager både i New York og i California og hevder at all seksuell omgang skjedde med samtykke.

Laceys kontor forsøker å få Weinstein midlertidig overført fra New York slik at han kan stilles for retten i California. En høring om denne anmodningen er berammet til 11. desember.

