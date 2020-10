Dette er Trumps eksperimentelle behandling

Sent fredag kveld ble Donald Trump innlagt på sykehus. Den koronasmittede presidenten har milde symptomer og forsøker eksperimentell behandling for å bekjempe viruset.

– Jeg tror jeg klarer meg veldig bra, men vi skal forsikre oss om at ting ordner seg, sier presidenten i en forhåndsinnspilt videohilsen til det amerikanske folk.

Det er Trumps første offentlige uttalelse siden nyheten om koronasmitten ble kjent tidlig fredag morgen. Under 24 timer etter at presidenten delte sjokkmeldingen, er han innlagt på militærsykehuset Walter Reed.

Her vil han tilbringe de neste dagene, og ifølge Det hvite hus er innleggelsen først og fremst en forholdsregel.

– For sikkerhets skyld, og etter anbefalinger fra hans lege og medisinske eksperter, kommer presidenten til å jobbe fra presidentkontorene på Walter Reed de neste dagene, opplyser pressesekretær Kayleigh McEnany.

I testfasen

Forskere ved Regeneron har arbeidet med en mulig behandling for pasienter tidlig i smitteløpet. Foto: Regeneron via AP

Trumps lege Sean Conley forteller at presidenten er «sliten, men ved godt mot». Conley avslører at presidenten mottar eksperimentell behandling for å bekjempe viruset.

Trump har mottatt en åttegrams enkeltdose bestående av en rekke ulike antistoffer, utviklet av selskapet Regeneron.

Behandlingen kombinerer to monoklonale antistoffer, og er skapt for å stanse spredningen av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker COVID-19.

Antistoffene i behandlingen er fremstilt i et laboratorium, og imiterer de samme antistoffene som kroppen selv produserer ved koronasmitte, skriver magasinet Science.

Behandlingen er fremdeles i teststadiene, og har så langt kun blitt testet på 275 pasienter.

Sterk dose

Ifølge selskapet selv viser behandlingen langt lovende resultater. Doseringen på åtte gram, som Trump har mottatt, er den høyeste Regeneron har operert med under de kliniske testene av behandlingen, skriver Politico.

Disse antistoffene er vanligvis mest effektive i starten av sykdomsforløpet. Trump mottok doseringen mindre enn 24 timer etter han fikk påvist koronaviruset, skriver Reuters.

Behandlingen er enda ikke godkjent av det amerikanske legemiddelverket, og det er fremdeles usikkert om den vil ha noen effekt.

– Til nå er det ingen behandlinger som har vist seg å være effektive i dette stadiet av sykdommen. På dette tidspunktet kan man bare gi støttende behandling på bakgrunn av symptomer, sier epidemiologen Jonathan Grein til Reuters.

Egen avdeling

I tillegg til den eksperimentelle behandlingen, vil Trump være under nøye oppsyn på Walter Reed National Military Medical Center de neste dagene. Militærsykehuset ligger i Baltimore, like nord for Washington, D.C.

Presidenten ankom Walter Reed Hospital sent fredag kveld. Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo

Her har presidenten sin egen avdeling, som rommer en egen intensivavdeling, et kjøkken og konferanserom. Ifølge pressesekretær McEnany vil Trump jobbe herfra de neste dagene, selv om presidentens timeplan lørdag foreløpig er tom.

Dropper malaria-medisin

Trump tar en rekke andre medisiner. Disse inkluderer blant annet en daglig en cocktail av sink, vitamin D og melatonin. Alle disse tilskuddene har blitt foreslått som en mulig behandling mot covid-19.

En behandling Trump styrer unna, er hydroxyklorokin. Malariamedisinen ble tidlig i pandemien fremmet som en mulig behandling, deriblant av presidenten selv. Flere studier har derimot konkludert med at malariamedisinen ikke har noen effekt mot viruset.